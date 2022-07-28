***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 17:53
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048684
BIST
17:392.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,45
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:3917,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:3918,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0082
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:391.009,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.009,02
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PRKAB
|29,04
|275.508.583
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.846.952
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.025.146
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.440.968
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|81.029.609
|% -9,95
|
|FENER
|49,70
|348.386.952
|% -8,97
|
|YEOTK
|86,90
|236.433.603
|% -6,61
|
|THYAO
|49,90
|2.973.932.109
|% 0,40
|
|SISE
|21,28
|1.795.630.487
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,67
|1.403.635.223
|% -2,91
|
|EKGYO
|3,13
|1.288.569.273
|% -2,80
|
|AKBNK
|8,53
|1.248.045.632
|% -3,40
|
|EKGYO
|3,13
|1.288.569.273
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,67
|1.403.635.223
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,61
|335.291.229
|% -0,62
|
|ODAS
|3,73
|638.196.454
|% 1,08
|
|TSKB
|2,60
|419.452.987
|% -0,76
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8997
|17,9254
|% 0,26
|
|Euro
|18,2187
|18,2633
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,6474
|21,7560
|% -0,11
|
|Frank
|18,6501
|18,7624
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7540
|4,7778
|% 0,16
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|16,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,66
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.719
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.274
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,34
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,11
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 29 kaybederek (% -0.24 ) 2, 237
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PRKAB, LINK, KRPLS, AYES, DIRIT, PSGYO, BEYAZ, BIZIM, LUKSK
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, KZBGY, LIDFA
-
17:52
PAMEL, CLEBI, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
ITTFH, KZBGY, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında