***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 15:09
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057986
BIST
15:003.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -17,73
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:0018,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:0018,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:001.018,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.018,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:00
|HKTM
|17,71
|3.122.592
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.248.232
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.280.701
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|SANFM
|16,74
|31.081.222
|% -7,51
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|8.145.947.908
|% 3,39
|
|YKBNK
|6,06
|2.798.199.700
|% -3,50
|
|ISCTR
|8,03
|2.582.508.047
|% -2,07
|
|AKBNK
|11,14
|2.523.879.034
|% -2,96
|
|GARAN
|23,46
|2.211.567.486
|% 1,65
|
|YKBNK
|6,06
|2.798.199.700
|% -3,50
|
|EKGYO
|3,92
|1.526.489.518
|% -1,26
|
|ISCTR
|8,03
|2.582.508.047
|% -2,07
|
|ALBRK
|2,30
|683.406.503
|% 0,44
|
|AKBNK
|11,14
|2.523.879.034
|% -2,96
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1509
|18,1593
|% 0,27
|
|Euro
|18,0338
|18,0467
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3134
|21,4203
|% -0,24
|
|Frank
|18,7520
|18,8650
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8154
|4,8396
|% 0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-1,75
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-20,00
|
|Tam
|6.833
|6.886
|-30,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,01
|