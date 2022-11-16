***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:59
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080489
BIST
17:504.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 34,54
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:5018,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:5019,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0907
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:501.062,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.062,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:50
|CONSE
|11,44
|382.261.448
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|86.960.542
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.175.026
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.953.086
|% 10,00
|
|MANAS
|55,60
|177.567.984
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.851.768
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.239.409
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.513.017
|% -9,95
|
|THYAO
|105,30
|9.602.311.988
|% -3,39
|
|YKBNK
|11,22
|8.222.377.536
|% 3,99
|
|ISCTR
|10,14
|6.835.630.384
|% 4,21
|
|AKBNK
|16,93
|6.551.338.598
|% 4,57
|
|EREGL
|37,22
|5.643.256.763
|% -1,01
|
|YKBNK
|11,22
|8.222.377.536
|% 3,99
|
|ISCTR
|10,14
|6.835.630.384
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,39
|1.445.128.720
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,58
|3.171.065.696
|% 0,36
|
|TSKB
|3,40
|1.763.841.373
|% 4,29
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6137
|% 0,07
|
|Euro
|19,3072
|19,3621
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,0172
|22,1276
|% 0,08
|
|Frank
|19,6781
|19,7967
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,04
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.053
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.425
|3.510
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|-1,57
|
Seans Raporu
17:50
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO