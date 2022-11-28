***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 12:45
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082574
BIST
17:044.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 82,86
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:0418,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:0419,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:041.048,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.048,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CEOEM
|16,50
|123.108.778
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.739.821
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|256.040.322
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,48
|54.572.551
|% -8,83
|
|IHAAS
|87,00
|66.771.204
|% -8,57
|
|MIATK
|128,60
|146.751.320
|% -8,40
|
|THYAO
|116,00
|8.644.942.731
|% 1,93
|
|PETKM
|18,22
|4.612.219.817
|% 5,01
|
|EREGL
|42,18
|4.240.114.351
|% 0,72
|
|ASELS
|48,76
|4.007.191.855
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,53
|3.772.096.622
|% 2,73
|
|EKGYO
|6,99
|3.323.733.741
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,79
|1.268.897.696
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,53
|3.772.096.622
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,97
|3.632.066.555
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,16
|2.694.125.736
|% 6,28
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6262
|% -0,04
|
|Euro
|19,4461
|19,4609
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3943
|22,5066
|% -0,35
|
|Frank
|19,6486
|19,7670
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% -0,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,03
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-2,10
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18ATEKS
Yüzde 5.91 oranında artışla 78.80 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 035 adet işlem
-
17:17SEGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 573, 073 adet işlem
-
17:16AVOD
Yüzde 6.48 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 689, 508 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 47 artarak (% 1.72 ) 5, 356
-
17:15XU100
Endeks 4, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 97, 602.00 milyon TL de