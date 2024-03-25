***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 15:06
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261954
BIST
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17:109.132
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,70
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1032,1459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1780
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1034,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2866
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8903
En Düşük
34,5419
17:102.251,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 25,39
|Açılış
|: 2.251,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RYSAS
|38,72
|63.820.926
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.772.066
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.685.262
|% 10,00
|
|FADE
|18,38
|43.444.449
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|307.123.228
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|PKART
|83,00
|143.108.676
|% -9,39
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|INFO
|11,59
|74.235.715
|% -7,72
|
|THYAO
|288,00
|11.043.514.695
|% -1,12
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|TUPRS
|172,00
|3.574.057.576
|% 0,00
|
|SAHOL
|81,90
|3.109.003.601
|% 3,47
|
|SASA
|41,06
|2.628.718.748
|% 0,29
|
|ODAS
|9,44
|1.935.144.410
|% 6,43
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|EKGYO
|9,95
|1.460.754.522
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,79
|613.425.324
|% 9,87
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1439
|32,1472
|% 0,56
|
|Euro
|34,8481
|34,8564
|% 0,73
|
|Sterlin
|41,0330
|41,2387
|% -0,53
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|910,77
|912,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,74
|1.029,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,40
|2.178,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:07
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17:22ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 065 adet işlem
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17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de
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17:21AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266, 771 adet işlem
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17:20POLHO
Yüzde 4.13 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 678, 486 adet işlem
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17:18AFYON
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 317 adet işlem