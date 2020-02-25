***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2020 17:31
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararında Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821485
BIST
17:52114.722
En Yüksek
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|: -0,06%
|| -67,67
|Açılış
|: 115.626
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17:526,1377
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|Açılış
|: 6,1290
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|Önceki Kapanış
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17:526,6524
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|: 6,6400
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|Önceki Kapanış
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6,6813
En Düşük
6,5938
17:52326,05
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 326,05
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
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327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.122.467
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,95
|25.840.664
|% 15,64
|
|BURCE
|7,07
|3.771.248
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.110.906
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,20
|5.001.707
|% -6,99
|
|JANTS
|60,40
|9.510.987
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|ASELS
|29,12
|1.380.413.969
|% 1,75
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|257.935.070
|% 4,84
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9369
|7,9767
|% 0,72
|
|Frank
|6,2449
|6,2825
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6290
|1,6372
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
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|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
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