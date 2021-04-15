***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 15:59
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928512
BIST
15:441.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:448,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:449,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:44453,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,28
|Açılış
|: 453,61
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:44
|TRGYO
|3,85
|271.817.440
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|67.290.669
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|QUAGR
|26,06
|803.170.917
|% 8,22
|
|ITTFH
|2,34
|159.845.276
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.140.702
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.552.353
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.042.864
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.228.874.999
|% 4,22
|
|SASA
|46,54
|1.056.823.274
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|1.043.502.441
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.569.115
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,03
|763.552.913
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|257.976.651
|% -0,53
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0786
|8,0819
|% 0,14
|
|Euro
|9,6797
|9,6863
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1232
|11,1790
|% 0,41
|
|Frank
|8,7263
|8,7789
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1499
|2,1606
|% 0,26
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|17,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|11,63
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|5,62
|
|Çeyrek
|726
|743
|2,82
|
Seans Raporu
15:44
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15:56XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 19, 506.00 milyon TL de
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15:55KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 702, 423 adet işlem
-
15:53SARKY
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 954, 690 adet işlem
-
15:52GARAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 248, 644 adet işlem
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15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 29 artarak (% 0.43 ) 1, 222