Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.04.2021 15:59



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,  Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928512


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:441.411
Değişim :  0,12% |  1,76
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 3,85 271.817.440 % 10,00  
CEOEM 6,94 67.290.669 % 9,98  
BTCIM 13,73 8.146.214 % 9,93  
BRKO 1,54 1.115.252 % 8,45  
QUAGR 26,06 803.170.917 % 8,22  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Dolar 8,0786 8,0819 % 0,14  
Euro 9,6797 9,6863 % 0,04  
Sterlin 11,1232 11,1790 % 0,41  
Frank 8,7263 8,7789 % 0,26  
Riyal 2,1499 2,1606 % 0,26  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Altın Gr. 455 455 4,68  
Cumhuriyet 3.014 3.059 17,00  
Tam 2.994 3.071 11,63  
Yarım 1.447 1.486 5,62  
Çeyrek 726 743 2,82  
Seans Raporu 15:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru