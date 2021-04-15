***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928512BIST