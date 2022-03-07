***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2022 13:52
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (EY) seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007757
BIST
13:581.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,20
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:5814,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
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|Açılış
|: 14,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
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14,3957
En Düşük
14,1994
13:5815,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0559
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6379
En Düşük
15,4420
13:58923,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 24,66
|Açılış
|: 923,90
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:56
|SELVA
|18,76
|27.107.350
|% 9,96
|
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.639.334
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|PETUN
|24,22
|63.978.264
|% 9,79
|
|AVHOL
|5,37
|9.115.504
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|47.364.653
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|67.811.434
|% -9,76
|
|EUHOL
|2,92
|18.076.263
|% -9,60
|
|MARTI
|2,06
|14.082.706
|% -9,25
|
|KRDMD
|13,64
|1.977.410.390
|% 0,89
|
|EREGL
|34,32
|1.172.959.107
|% 0,94
|
|THYAO
|24,76
|1.078.059.376
|% -2,13
|
|GARAN
|11,74
|1.006.158.089
|% -0,93
|
|KOZAL
|133,10
|892.173.934
|% 3,42
|
|ODAS
|1,35
|235.564.177
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,94
|445.338.171
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,64
|1.977.410.390
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,03
|211.042.768
|% -0,49
|
|GARAN
|11,74
|1.006.158.089
|% -0,93
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3620
|14,3757
|% 1,14
|
|Euro
|15,5776
|15,6404
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,8366
|18,9311
|% 0,32
|
|Frank
|15,4642
|15,5573
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8175
|3,8367
|% 1,06
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|32,61
|
|Altın Gr.
|923
|923
|24,08
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.208
|150,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|165,69
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|80,15
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|40,07
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,31
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,64
|