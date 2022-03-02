***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006667BIST