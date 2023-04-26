***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2023AçıklamalarGaranti Faktoring A.Ş. 1.1.2023-31.3.2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141364BIST