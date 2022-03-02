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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

02.03.2022 21:42
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/02/2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2022
Karar Sayısı
06
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2021 tarihi itibariyle hazırlanmış faaliyet raporunu inceledik.
 
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
 
Ekler :
1-         31 Aralık 2021 İtibarıyla Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Raporu
Şule FİRUZMENT BEKÇE
Genel Müdür Yardımcısı
Kaya YILDIRIM
Genel Müdür
Nihat KARADAĞ     
Denetim Komitesi Üyesi   
Serkan ÇANKAYA 
Denetim Komitesi Üyesi   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006666


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 70,95 11.106.001 % 10,00  
SELVA 16,84 11.275.169 % 9,99  
SANEL 9,93 7.314.057 % 9,97  
PRKAB 43,50 26.868.358 % 9,96  
YUNSA 13,70 25.713.169 % 9,95  
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Frank 15,2627 15,3546 % 1,30  
Riyal 3,7474 3,7662 % 1,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 -16,42  
Altın Gr. 876 876 7,40  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,29 25,32 -0,17  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 0,12  
B. Petrol 114 114 9,37  
Seans Raporu 18:05
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