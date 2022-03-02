***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/02/2022Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022Karar Sayısı06SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2021 tarihi itibariyle hazırlanmış faaliyet raporunu inceledik.b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ekler :1- 31 Aralık 2021 İtibarıyla Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet RaporuŞule FİRUZMENT BEKÇEGenel Müdür YardımcısıKaya YILDIRIMGenel MüdürNihat KARADAĞDenetim Komitesi ÜyesiSerkan ÇANKAYADenetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006666BIST