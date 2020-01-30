***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -592 -592 106.475 27.603 212.986Yeni Bakiye79.500 -592 -592 106.475 27.603 212.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65 -65 -57.376 -57.441Yedeklere Aktarılan Tutarlar27.603 -27.603 27.603Diğer27.603 -27.603 -27.603Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-16.030 -16.030 -16.030Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi2.5 -16.030 -16.030 -16.030Yeni Bakiye79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -73.406 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 31 24.438 24.469Kar Dağıtımı-57.376 57.376Yedeklere Aktarılan Tutarlar-57.376 57.376 57.376Diğer-57.376 57.376 -57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 -626 76.702 -16.030 8.408 163.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 375.828 477.508FAKTORİNG GELİRLERİ375.828 477.508Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler368.204 466.627İskontolu216.882 216.685Diğer151.322 249.942Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.624 10.881İskontolu165 3.095Diğer7.459 7.786FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -263.863 -363.463Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-176.025 -247.253Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-556 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-80.449 -99.052Diğer Faiz Giderleri-8 -20Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.825 -17.138BRÜT KAR (ZARAR)111.965 114.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -50.828 -52.056Personel Giderleri-29.185 -31.454Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-854 -781Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-20.671 -18.661Diğer-118 -1.160BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)61.137 61.989DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 59.528 352.365Bankalardan Alınan Faizler1.945 160Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı3.185 30.507Kambiyo İşlemleri Karı44.876 320.352Diğer9.522 1.346KARŞILIK GİDERLERİ21 -65.701 -176.568Özel Karşılıklar0 -176.568Beklenen Zarar Karşılıkları-64.951 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-750 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -23.933 -306.854Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-480 -6.066Kambiyo İşlemleri Zararı-23.453 -300.788Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)31.031 -69.068BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.031 -69.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -6.593 11.692Cari Vergi Karşılığı849 -34.390Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.442 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi46.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)24.438 -57.376DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI24.438 -57.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.438 -10.419Ana Ortaklık Payları20.000 -46.957Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,30739600 -0,72171000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı107.473 362.673Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri376.397 498.801Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-273.755 -331.325Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar10.063 9.359Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.3 3.959 1.178Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-47.662 -49.232Ödenen Vergiler-8.014 -33.391Diğer46.485 267.283Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim392.543 -27.842Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış135.979 659.362Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-15.937 -88.500Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-4.742 4.639Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.630 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)262.086 -673.993Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.527 70.650Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı500.016 334.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -22 -670Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerDiğer8 -6.938 -6.177Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.960 -6.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit966.316 992.170Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.471.596 -1.321.802Kiralamaya İlişkin Ödemeler2.923Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-502.357 -329.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.453 2.226Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.848 581Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.778 19.197Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 11.930 19.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.438 -57.376DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31 -65Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31 -65Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -81Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8 16Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.469 -57.441Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.511 10.331 11.842 3.704 16.074 19.778GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 7 7 6 6TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 0 0 0 1 1GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.669.668 435.088 2.104.756 1.866.604 468.432 2.335.036Faktoring Alacakları6.1 1.658.307 432.099 2.090.406 1.825.957 453.153 2.279.110İskontolu Faktoring Alacakları (Net)917.390 143.866 1.061.256 761.225 118.681 879.906Diğer Faktoring Alacakları740.917 288.233 1.029.150 1.064.732 334.472 1.399.204Takipteki Alacaklar6.2 150.872 188.885 339.757 148.612 158.257 306.869Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -139.511 -185.896 -325.407 -107.965 -142.978 -250.943ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 5.254 5.254 1.735 1.735MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 9.424 9.424 7.638 7.638YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 8.014 0 8.014ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 58.424 58.424 61.683 61.683DİĞER AKTİFLER10 3.582 313 3.895 7.811 361 8.172ARA TOPLAM1.755.877 445.739 2.201.616 1.949.175 484.874 2.434.049SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI1.755.888 445.739 2.201.627 1.949.186 484.874 2.434.060YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.590.602 414.529 2.005.131 1.277.797 481.965 1.759.762FAKTORİNG BORÇLARI6.1 507 10.093 10.600 2.238 13.104 15.342KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.174 2.379 4.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 0 0 0 485.126 0 485.126GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 0 0 0 61 61KARŞILIKLAR14 9.712 535 10.247 6.888 493 7.381Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 8.134 0 8.134 5.392 5.392Diğer Karşılıklar14.2 1.578 535 2.113 1.496 493 1.989CARİ VERGİ BORCU9 0 0 0 3.959 3.959ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 3.234 3.878 7.112 4.243 2.641 6.884ARA TOPLAM1.606.229 431.414 2.037.643 1.780.251 498.264 2.278.515SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 163.984 163.984 155.545 155.545Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-626 -626 -657 -657Kar Yedekleri76.702 76.702 134.078 134.078Yasal Yedekler9.205 9.205 9.205 9.205Olağanüstü Yedekler67.497 67.497 124.873 124.873Kar veya Zarar8.408 8.408 -57.376 -57.376Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-16.030 -16.030Dönem Net Kâr veya Zararı24.438 24.438 -57.376 -57.376YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.770.213 431.414 2.201.627 1.935.796 498.264 2.434.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ510.529 475.216 985.745 854.530 514.879 1.369.409RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ796.979 187.087 984.066 775.409 77.708 853.117ALINAN TEMİNATLAR25.1 291.821 23.150.443 23.442.264 179.853 25.570.326 25.750.179VERİLEN TEMİNATLAR25.2 654.196 128 654.324 1.262.391 765 1.263.156TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.3 0 0 0 185.729 185.729Alım Satım Amaçlı İşlemler185.729 185.729Swap Alım Satım İşlemleri185.729 185.729EMANET KIYMETLER25.4 784.598 173.167 957.765 608.226 107.754 715.980NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.038.123 23.986.041 27.024.164 3.680.409 26.457.161 30.137.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815612BIST