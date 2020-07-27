***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.07.2020 19:47
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -657 -657 134.078 9.205 -57.376 155.545
Yeni Bakiye
79.500 -657 -657 134.078 9.205 -57.376 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.312 28.312
Kar Dağıtımı
-57.376 57.376
Diğer
57.376 57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -657 -657 76.702 9.205 28.312 167.827
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.471 17.471
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 -626 85.110 17.471 181.455
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 131.441 216.676 66.823 98.544
FAKTORİNG GELİRLERİ
131.441 216.676 66.823 98.544
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
127.360 212.742 64.500 96.585
İskontolu
84.229 113.668 41.546 56.977
Diğer
43.131 99.074 22.954 39.608
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.081 3.934 2.323 1.959
İskontolu
749 78 707 37
Diğer
3.332 3.856 1.616 1.922
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -80.598 -158.199 -40.807 -72.689
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-75.287 -95.881 -36.209 -43.512
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-232 -285 -149 -134
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.373 -56.104 -4.373 -26.763
Diğer Faiz Giderleri
-706 -8 -76 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 -5.921 0 -2.280
BRÜT KAR (ZARAR)
50.843 58.477 26.016 25.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -23.572 -24.020 -12.411 -12.036
Personel Giderleri
-14.636 -14.684 -7.855 -7.418
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-451 -507 -182 -201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-8.297 -8.730 -4.261 -4.408
Diğer
-188 -99 -113 -9
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.271 34.457 13.605 13.819
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 67.629 47.126 34.426 19.624
Bankalardan Alınan Faizler
446 1.905 436 1.273
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
2.172 3.185 2.093 0
Kambiyo İşlemleri Karı
56.235 33.859 29.867 16.054
Diğer
8.776 8.177 2.030 2.297
KARŞILIK GİDERLERİ
-48.243 -25.739 -15.865 -9.774
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
21 -47.879 -24.926 -15.698 -9.311
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-364 -813 -167 -463
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -24.536 -19.108 -17.811 -12.081
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-227 -480 1.593 9
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.309 -18.628 -19.404 -12.090
Diğer
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.121 36.736 14.355 11.588
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.121 36.736 14.355 11.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.650 -8.424 -3.222 -2.646
Cari Vergi Karşılığı
378 -7.514 378 -1.126
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.028 -910 -3.600 -1.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.471 28.312 11.133 8.942
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.471 28.312 11.133 8.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.471 28.312 11.133 8.942
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
22.028 41.681
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
115.703 223.015
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-83.257 -171.529
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.409 3.827
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 3.085 2.908
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.462 -22.586
Ödenen Vergiler
-67 -6.264
Diğer
4.617 12.310
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-208.076 68.406
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-332.547 655.779
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.177 -3.125
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.885 -2.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.359 5.139
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
133.176 -582.504
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.126 -4.268
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-186.048 110.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-40
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
8 -3.721 -3.627
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.741 -3.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
193.636 966.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.075.195
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.412 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
192.224 -108.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.260 1.421
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.695 -998
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.842 19.778
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 17.537 18.780
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.471 28.312 11.133 8.942
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.471 28.312 11.133 8.942
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 38.572 15.922 54.494 1.511 10.331 11.842
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 8 8 0 7 7
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 607 0 607
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.990.040 427.884 2.417.924 1.669.668 435.088 2.104.756
Faktoring Alacakları
6.1 1.989.061 424.750 2.413.811 1.658.307 432.099 2.090.406
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
890.538 132.099 1.022.637 917.390 143.866 1.061.256
Diğer Faktoring Alacakları
1.098.523 292.651 1.391.174 740.917 288.233 1.029.150
Takipteki Alacaklar
6.2 117.960 217.591 335.551 150.872 188.885 339.757
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -116.981 -214.457 -331.438 -139.511 -185.896 -325.407
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.694 4.694 5.254 5.254
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 10.208 10.208 9.424 9.424
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 67 0 67 8.014 8.014
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 53.396 0 53.396 58.424 58.424
DİĞER AKTİFLER
10 9.428 183 9.611 3.582 313 3.895
ARA TOPLAM
2.107.012 443.997 2.551.009 1.755.877 445.739 2.201.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
2.107.023 443.997 2.551.020 1.755.888 445.739 2.201.627
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11 1.798.823 336.825 2.135.648 1.590.602 414.529 2.005.131
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 813 12.672 13.485 507 10.093 10.600
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.614 1.886 4.500 2.174 2.379 4.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 198.008 0 198.008
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 227 0 227
KARŞILIKLAR
14 9.183 422 9.605 9.712 535 10.247
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 7.884 0 7.884 8.134 8.134
Diğer Karşılıklar
14.2 1.299 422 1.721 1.578 535 2.113
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.837 4.255 8.092 3.234 3.878 7.112
ARA TOPLAM
2.013.505 356.060 2.369.565 1.606.229 431.414 2.037.643
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 181.455 0 181.455 163.984 163.984
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-626 -626 -626 -626
Kar Yedekleri
85.110 85.110 76.702 76.702
Yasal Yedekler
10.757 10.757 9.205 9.205
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
74.353 74.353 67.497 67.497
Kar veya Zarar
17.471 17.471 8.408 8.408
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 -16.030
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.471 17.471 24.438 24.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.194.960 356.060 2.551.020 1.770.213 431.414 2.201.627
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
840.691 390.469 1.231.160 510.529 475.216 985.745
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
845.507 67.744 913.251 796.979 187.087 984.066
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 210.531 31.423.587 31.634.118 291.821 23.150.443 23.442.264
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 604.715 1.755 606.470 654.196 128 654.324
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.3 61.283 60.143 121.426 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
61.283 60.143 121.426 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
61.283 60.143 121.426 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
25.4 872.079 164.118 1.036.197 784.598 173.167 957.765
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.434.806 32.107.816 35.542.622 3.038.123 23.986.041 27.024.164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862172
BIST