***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -657 -657 134.078 9.205 -57.376 155.545Yeni Bakiye79.500 -657 -657 134.078 9.205 -57.376 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.312 28.312Kar Dağıtımı-57.376 57.376Diğer57.376 57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -657 -657 76.702 9.205 28.312 167.827Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.471 17.471Kar Dağıtımı8.408 -8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 -8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 -626 85.110 17.471 181.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 131.441 216.676 66.823 98.544FAKTORİNG GELİRLERİ131.441 216.676 66.823 98.544Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler127.360 212.742 64.500 96.585İskontolu84.229 113.668 41.546 56.977Diğer43.131 99.074 22.954 39.608Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.081 3.934 2.323 1.959İskontolu749 78 707 37Diğer3.332 3.856 1.616 1.922FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -80.598 -158.199 -40.807 -72.689Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-75.287 -95.881 -36.209 -43.512Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-232 -285 -149 -134İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.373 -56.104 -4.373 -26.763Diğer Faiz Giderleri-706 -8 -76 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 -5.921 0 -2.280BRÜT KAR (ZARAR)50.843 58.477 26.016 25.855ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -23.572 -24.020 -12.411 -12.036Personel Giderleri-14.636 -14.684 -7.855 -7.418Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-451 -507 -182 -201Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-8.297 -8.730 -4.261 -4.408Diğer-188 -99 -113 -9BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.271 34.457 13.605 13.819DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 67.629 47.126 34.426 19.624Bankalardan Alınan Faizler446 1.905 436 1.273Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı2.172 3.185 2.093 0Kambiyo İşlemleri Karı56.235 33.859 29.867 16.054Diğer8.776 8.177 2.030 2.297KARŞILIK GİDERLERİ-48.243 -25.739 -15.865 -9.774Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları21 -47.879 -24.926 -15.698 -9.311Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-364 -813 -167 -463DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -24.536 -19.108 -17.811 -12.081Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-227 -480 1.593 9Kambiyo İşlemleri Zararı-24.309 -18.628 -19.404 -12.090DiğerNET FAALİYET KARI (ZARARI)22.121 36.736 14.355 11.588BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.121 36.736 14.355 11.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -4.650 -8.424 -3.222 -2.646Cari Vergi Karşılığı378 -7.514 378 -1.126Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.028 -910 -3.600 -1.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)17.471 28.312 11.133 8.942DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI17.471 28.312 11.133 8.942Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.471 28.312 11.133 8.942Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı22.028 41.681Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri115.703 223.015Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-83.257 -171.529Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.409 3.827Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.3 3.085 2.908Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.462 -22.586Ödenen Vergiler-67 -6.264Diğer4.617 12.310Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-208.076 68.406Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-332.547 655.779Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.177 -3.125Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.885 -2.615Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.359 5.139Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)133.176 -582.504Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-23.126 -4.268Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-186.048 110.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-40Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 20Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer8 -3.721 -3.627Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.741 -3.627FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit193.636 966.316Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.075.195İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.412 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit192.224 -108.879Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.260 1.421Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.695 -998Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.842 19.778Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 17.537 18.780Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.471 28.312 11.133 8.942DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.471 28.312 11.133 8.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 38.572 15.922 54.494 1.511 10.331 11.842GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 8 8 0 7 7TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 607 0 607GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.990.040 427.884 2.417.924 1.669.668 435.088 2.104.756Faktoring Alacakları6.1 1.989.061 424.750 2.413.811 1.658.307 432.099 2.090.406İskontolu Faktoring Alacakları (Net)890.538 132.099 1.022.637 917.390 143.866 1.061.256Diğer Faktoring Alacakları1.098.523 292.651 1.391.174 740.917 288.233 1.029.150Takipteki Alacaklar6.2 117.960 217.591 335.551 150.872 188.885 339.757Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -116.981 -214.457 -331.438 -139.511 -185.896 -325.407ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 4.694 4.694 5.254 5.254MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 10.208 10.208 9.424 9.424YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 67 0 67 8.014 8.014ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 53.396 0 53.396 58.424 58.424DİĞER AKTİFLER10 9.428 183 9.611 3.582 313 3.895ARA TOPLAM2.107.012 443.997 2.551.009 1.755.877 445.739 2.201.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 0 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI2.107.023 443.997 2.551.020 1.755.888 445.739 2.201.627YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.798.823 336.825 2.135.648 1.590.602 414.529 2.005.131FAKTORİNG BORÇLARI6.1 813 12.672 13.485 507 10.093 10.600KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.614 1.886 4.500 2.174 2.379 4.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 198.008 0 198.008GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 227 0 227KARŞILIKLAR14 9.183 422 9.605 9.712 535 10.247Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 7.884 0 7.884 8.134 8.134Diğer Karşılıklar14.2 1.299 422 1.721 1.578 535 2.113CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 3.837 4.255 8.092 3.234 3.878 7.112ARA TOPLAM2.013.505 356.060 2.369.565 1.606.229 431.414 2.037.643SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 181.455 0 181.455 163.984 163.984Ödenmiş Sermaye79.500 0 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-626 -626 -626 -626Kar Yedekleri85.110 85.110 76.702 76.702Yasal Yedekler10.757 10.757 9.205 9.205Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler74.353 74.353 67.497 67.497Kar veya Zarar17.471 17.471 8.408 8.408Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-16.030 -16.030Dönem Net Kâr veya Zararı17.471 17.471 24.438 24.438Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.194.960 356.060 2.551.020 1.770.213 431.414 2.201.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ840.691 390.469 1.231.160 510.529 475.216 985.745RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ845.507 67.744 913.251 796.979 187.087 984.066ALINAN TEMİNATLAR25.1 210.531 31.423.587 31.634.118 291.821 23.150.443 23.442.264VERİLEN TEMİNATLAR25.2 604.715 1.755 606.470 654.196 128 654.324TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.3 61.283 60.143 121.426 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler61.283 60.143 121.426 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri61.283 60.143 121.426 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER25.4 872.079 164.118 1.036.197 784.598 173.167 957.765NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.434.806 32.107.816 35.542.622 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862172BIST