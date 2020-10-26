***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.10.2020 18:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-16.030 -16.030
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-16.030 -16.030
Yeni Bakiye
79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -57.376 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.790 31.790
Kar Dağıtımı
-57.376 57.376
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-57.376 57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -657 -657 76.702 -16.030 31.790 171.305
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168 35.484 35.652
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 -626 168 168 85.110 35.484 199.636
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 204.186 297.497 72.745 80.821
FAKTORİNG GELİRLERİ
204.186 297.497 72.745 80.821
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
196.622 291.748 69.262 79.006
İskontolu
121.769 168.594 37.540 54.926
Diğer
74.853 123.154 31.722 24.080
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.564 5.749 3.483 1.815
İskontolu
2.411 123 1.662 45
Diğer
5.153 5.626 1.821 1.770
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -124.103 -214.695 -43.505 -56.496
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-113.850 -133.891 -38.563 -38.010
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-313 -411 -81 -126
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.088 -73.660 -4.715 -17.556
Diğer Faiz Giderleri
-706 -8 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-146 -6.725 -146 -804
BRÜT KAR (ZARAR)
80.083 82.802 29.240 24.325
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -35.824 -35.968 -12.252 -11.948
Personel Giderleri
-22.177 -21.810 -7.541 -7.126
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-750 -683 -299 -176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.689 -13.366 -4.392 -4.636
Diğer
-208 -109 -20 -10
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
44.259 46.834 16.988 12.377
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 120.753 46.593 53.124 -533
Bankalardan Alınan Faizler
582 1.932 136 27
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
860 0 860 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
2.821 3.185 649 0
Kambiyo İşlemleri Karı
108.225 32.370 51.990 -1.489
Diğer
8.265 9.106 -511 929
KARŞILIK GİDERLERİ
-80.910 -30.602 -32.667 -4.863
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
22 -80.387 -29.328 -32.508 -4.402
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-523 -1.274 -159 -461
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -38.854 -22.360 -14.318 -3.252
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-354 0 -354 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.912 -480 -4.685 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-33.588 -21.880 -9.279 -3.252
Diğer
0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
45.248 40.465 23.127 3.729
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.248 40.465 23.127 3.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -9.764 -8.675 -5.114 -251
Cari Vergi Karşılığı
-3.171 -134 -3.549 7.380
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.593 -8.541 -1.565 -7.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
35.484 31.790 18.013 3.478
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
35.484 31.790 18.013 3.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.484 31.790 18.013 3.478
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 24 0,44634000 0,39987400 0,22657900 0,04374800
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
129.240 61.651
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
181.516 301.488
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-117.813 -235.112
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.505 5.936
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.3 3.866 3.458
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.538 -33.443
Ödenen Vergiler
-88 -8.012
Diğer
87.792 27.336
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-245.315 162.964
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-562.989 446.758
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14.636 -14.901
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.294 -9.474
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.264 4.500
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
318.574 -272.503
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-21.094 8.584
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-116.075 224.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-139 2
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 20 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 -38.340 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9 -5.569 -5.360
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-44.028 -5.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
365.046 966.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-199.996 -1.173.289
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.272 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
162.778 -206.973
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.677 906
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.352 13.190
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.842 19.778
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 20.194 32.968
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.484 31.790 18.013 3.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
168 168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
168 168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
168 168
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.652 31.790 18.181 3.478
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 3.775 18.304 22.079 1.511 10.331 11.842
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 9 9 7 7
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 38.493 0 38.493
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.883.158 736.082 2.619.240 1.669.668 435.088 2.104.756
Faktoring Alacakları
7.1 1.883.654 732.772 2.616.426 1.658.307 432.099 2.090.406
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
937.142 157.793 1.094.935 917.390 143.866 1.061.256
Diğer Faktoring Alacakları
946.512 574.979 1.521.491 740.917 288.233 1.029.150
Takipteki Alacaklar
7.2 117.381 249.852 367.233 150.872 188.885 339.757
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.3 -117.877 -246.542 -364.419 -139.511 -185.896 -325.407
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 5.557 5.557 5.254 5.254
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 10.485 10.485 9.424 9.424
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 8.014 8.014
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 51.883 51.883 58.424 58.424
DİĞER AKTİFLER
11 5.034 200 5.234 3.582 313 3.895
ARA TOPLAM
1.998.385 754.595 2.752.980 1.755.877 445.739 2.201.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
1.998.396 754.595 2.752.991 1.755.888 445.739 2.201.627
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 1.709.541 620.308 2.329.849 1.590.602 414.529 2.005.131
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 842 12.052 12.894 507 10.093 10.600
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 3.836 1.709 5.545 2.174 2.379 4.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 174.139 0 174.139
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1 4.912 4.912
KARŞILIKLAR
15 10.630 775 11.405 9.712 535 10.247
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15.1 8.909 8.909 8.134 8.134
Diğer Karşılıklar
15.2 1.721 775 2.496 1.578 535 2.113
CARİ VERGİ BORCU
3.461 3.461
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 4.291 6.859 11.150 3.234 3.878 7.112
ARA TOPLAM
1.911.652 641.703 2.553.355 1.606.229 431.414 2.037.643
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 199.636 199.636 163.984 163.984
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-626 -626 -626 -626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
168 168
Kar Yedekleri
85.110 85.110 76.702 76.702
Yasal Yedekler
10.757 10.757 9.205 9.205
Olağanüstü Yedekler
74.353 74.353 67.497 67.497
Kar veya Zarar
35.484 35.484 8.408 8.408
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 -16.030
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.484 35.484 24.438 24.438
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.111.288 641.703 2.752.991 1.770.213 431.414 2.201.627
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
624.309 576.972 1.201.281 510.529 475.216 985.745
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.105.411 90.586 1.195.997 796.979 187.087 984.066
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 106.836 37.467.968 37.574.804 291.821 23.150.443 23.442.264
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 604.894 15.652 620.546 654.196 128 654.324
TAAHHÜTLER
38.590 38.590
Cayılamaz Taahhütler
38.590 38.590
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.3 74.755 77.299 152.054
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.755 77.299 152.054
Swap Alım Satım İşlemleri
74.755 77.299 152.054
EMANET KIYMETLER
26.4 1.018.498 202.052 1.220.550 784.598 173.167 957.765
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.573.293 38.430.529 42.003.822 3.038.123 23.986.041 27.024.164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883977
BIST