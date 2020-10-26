***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-16.030 -16.030Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-16.030 -16.030Yeni Bakiye79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -57.376 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.790 31.790Kar Dağıtımı-57.376 57.376Yedeklere Aktarılan Tutarlar-57.376 57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -657 -657 76.702 -16.030 31.790 171.305Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)168 35.484 35.652Kar Dağıtımı8.408 -8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 -8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 -626 168 168 85.110 35.484 199.636Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ18 204.186 297.497 72.745 80.821FAKTORİNG GELİRLERİ204.186 297.497 72.745 80.821Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler196.622 291.748 69.262 79.006İskontolu121.769 168.594 37.540 54.926Diğer74.853 123.154 31.722 24.080Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.564 5.749 3.483 1.815İskontolu2.411 123 1.662 45Diğer5.153 5.626 1.821 1.770FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -124.103 -214.695 -43.505 -56.496Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-113.850 -133.891 -38.563 -38.010Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-313 -411 -81 -126İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.088 -73.660 -4.715 -17.556Diğer Faiz Giderleri-706 -8 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-146 -6.725 -146 -804BRÜT KAR (ZARAR)80.083 82.802 29.240 24.325ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -35.824 -35.968 -12.252 -11.948Personel Giderleri-22.177 -21.810 -7.541 -7.126Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-750 -683 -299 -176Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-12.689 -13.366 -4.392 -4.636Diğer-208 -109 -20 -10BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)44.259 46.834 16.988 12.377DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 120.753 46.593 53.124 -533Bankalardan Alınan Faizler582 1.932 136 27Menkul Değerlerden Alınan Faizler860 0 860 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı2.821 3.185 649 0Kambiyo İşlemleri Karı108.225 32.370 51.990 -1.489Diğer8.265 9.106 -511 929KARŞILIK GİDERLERİ-80.910 -30.602 -32.667 -4.863Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları22 -80.387 -29.328 -32.508 -4.402Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-523 -1.274 -159 -461DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -38.854 -22.360 -14.318 -3.252Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-354 0 -354 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-4.912 -480 -4.685 0Kambiyo İşlemleri Zararı-33.588 -21.880 -9.279 -3.252Diğer0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)45.248 40.465 23.127 3.729BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.248 40.465 23.127 3.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -9.764 -8.675 -5.114 -251Cari Vergi Karşılığı-3.171 -134 -3.549 7.380Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.593 -8.541 -1.565 -7.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)35.484 31.790 18.013 3.478DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI35.484 31.790 18.013 3.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.484 31.790 18.013 3.478Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 24 0,44634000 0,39987400 0,22657900 0,04374800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı129.240 61.651Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri181.516 301.488Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-117.813 -235.112Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar8.505 5.936Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7.3 3.866 3.458Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-34.538 -33.443Ödenen Vergiler-88 -8.012Diğer87.792 27.336Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-245.315 162.964Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-562.989 446.758Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış14.636 -14.901Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.294 -9.474Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)3.264 4.500Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)318.574 -272.503Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-21.094 8.584Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-116.075 224.615YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-139 2Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8 20 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 -38.340 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer9 -5.569 -5.360Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-44.028 -5.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit365.046 966.316Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-199.996 -1.173.289İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.272 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit162.778 -206.973Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.677 906Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.352 13.190Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.842 19.778Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 20.194 32.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35.484 31.790 18.013 3.478DİĞER KAPSAMLI GELİRLER168 168Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar168 168Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri168 168TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.652 31.790 18.181 3.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 3.775 18.304 22.079 1.511 10.331 11.842GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 9 9 7 7TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 38.493 0 38.493İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.883.158 736.082 2.619.240 1.669.668 435.088 2.104.756Faktoring Alacakları7.1 1.883.654 732.772 2.616.426 1.658.307 432.099 2.090.406İskontolu Faktoring Alacakları (Net)937.142 157.793 1.094.935 917.390 143.866 1.061.256Diğer Faktoring Alacakları946.512 574.979 1.521.491 740.917 288.233 1.029.150Takipteki Alacaklar7.2 117.381 249.852 367.233 150.872 188.885 339.757Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7.3 -117.877 -246.542 -364.419 -139.511 -185.896 -325.407ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 5.557 5.557 5.254 5.254MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 10.485 10.485 9.424 9.424YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 8.014 8.014ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 51.883 51.883 58.424 58.424DİĞER AKTİFLER11 5.034 200 5.234 3.582 313 3.895ARA TOPLAM1.998.385 754.595 2.752.980 1.755.877 445.739 2.201.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI1.998.396 754.595 2.752.991 1.755.888 445.739 2.201.627YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 1.709.541 620.308 2.329.849 1.590.602 414.529 2.005.131FAKTORİNG BORÇLARI7.1 842 12.052 12.894 507 10.093 10.600KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 3.836 1.709 5.545 2.174 2.379 4.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 174.139 0 174.139GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.1 4.912 4.912KARŞILIKLAR15 10.630 775 11.405 9.712 535 10.247Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15.1 8.909 8.909 8.134 8.134Diğer Karşılıklar15.2 1.721 775 2.496 1.578 535 2.113CARİ VERGİ BORCU3.461 3.461ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 4.291 6.859 11.150 3.234 3.878 7.112ARA TOPLAM1.911.652 641.703 2.553.355 1.606.229 431.414 2.037.643SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 199.636 199.636 163.984 163.984Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-626 -626 -626 -626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler168 168Kar Yedekleri85.110 85.110 76.702 76.702Yasal Yedekler10.757 10.757 9.205 9.205Olağanüstü Yedekler74.353 74.353 67.497 67.497Kar veya Zarar35.484 35.484 8.408 8.408Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-16.030 -16.030Dönem Net Kâr veya Zararı35.484 35.484 24.438 24.438YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.111.288 641.703 2.752.991 1.770.213 431.414 2.201.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ624.309 576.972 1.201.281 510.529 475.216 985.745RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.105.411 90.586 1.195.997 796.979 187.087 984.066ALINAN TEMİNATLAR26.1 106.836 37.467.968 37.574.804 291.821 23.150.443 23.442.264VERİLEN TEMİNATLAR26.2 604.894 15.652 620.546 654.196 128 654.324TAAHHÜTLER38.590 38.590Cayılamaz Taahhütler38.590 38.590TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26.3 74.755 77.299 152.054Alım Satım Amaçlı İşlemler74.755 77.299 152.054Swap Alım Satım İşlemleri74.755 77.299 152.054EMANET KIYMETLER26.4 1.018.498 202.052 1.220.550 784.598 173.167 957.765NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.573.293 38.430.529 42.003.822 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883977BIST