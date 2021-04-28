***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.338 6.338Kar Dağıtımı8.408 8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 85.110 6.338 170.322Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Yeni Bakiye79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.954 28.954Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 85.110 79.104 242.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 131.150 64.618FAKTORİNG GELİRLERİ131.150 64.618Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler126.766 62.860İskontolu66.066 42.683Diğer60.700 20.177Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.384 1.758İskontolu2.109 42Diğer2.275 1.716FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -84.424 -39.791Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-72.218 -39.078Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-114 -83İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.947 0Diğer Faiz Giderleri-4 -630Verilen Ücret ve Komisyonlar-141 0BRÜT KAR (ZARAR)46.726 24.827ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -17.486 -11.162Personel Giderleri-7.603 -6.781Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri10Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.025 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı443 0Türev Finansal İşlemler Karı843 79Kambiyo İşlemleri Karı12.535 26.368Diğer14.549 6.747KARŞILIK GİDERLERİ