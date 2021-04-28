***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
28.04.2021 18:42
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.338 6.338
Kar Dağıtımı
8.408 8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 85.110 6.338 170.322
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.954 28.954
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 85.110 79.104 242.544
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 131.150 64.618
FAKTORİNG GELİRLERİ
131.150 64.618
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
126.766 62.860
İskontolu
66.066 42.683
Diğer
60.700 20.177
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.384 1.758
İskontolu
2.109 42
Diğer
2.275 1.716
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -84.424 -39.791
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-72.218 -39.078
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-114 -83
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.947 0
Diğer Faiz Giderleri
-4 -630
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-141 0
BRÜT KAR (ZARAR)
46.726 24.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -17.486 -11.162
Personel Giderleri
-7.603 -6.781
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
10
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.025 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
443 0
Türev Finansal İşlemler Karı
843 79
Kambiyo İşlemleri Karı
12.535 26.368
Diğer
14.549 6.747
KARŞILIK GİDERLERİ