***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.471 17.471Kar Dağıtımı8.408 -8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 -8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 85.110 17.471 181.455Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Yeni Bakiye79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.995 64.995Kar Dağıtımı50.150 -50.150Yedeklere Aktarılan Tutarlar50.150 -50.150Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 135.260 64.995 278.585Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 285.253 131.441 154.103 66.823FAKTORİNG GELİRLERİ285.253 131.441 154.103 66.823Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler276.560 127.360 149.794 64.500İskontolu150.307 84.229 84.241 41.546Diğer126.253 43.131 65.553 22.954Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.693 4.081 4.309 2.323İskontolu3.517 749 1.408 707Diğer5.176 3.332 2.901 1.616FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -187.239 -80.598 -102.815 -40.807Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-146.288 -75.287 -74.070 -36.209Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-480 -232 -366 -149İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-40.013 -4.373 -28.066 -4.373Diğer Faiz Giderleri-13 -706 -9 -76Verilen Ücret ve Komisyonlar-445 0 -304 0BRÜT KAR (ZARAR)98.014 50.843 51.288 26.016ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -31.785 -23.572 -14.299 -12.410Personel Giderleri-16.607 -14.636 -9.004 -7.855Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-758 -451 -262 -182Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-14.389 -8.297 -5.014 -4.261Diğer-31 -188 -19 -112BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)66.229 27.271 36.989 13.606DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 42.651 67.629 12.892 34.425Bankalardan Alınan Faizler905 446 541 436Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.742 0 1.717 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı527 0 84 0Türev Finansal İşlemler Karı853 2.172 10 2.093Kambiyo İşlemleri Karı19.777 56.235 7.242 29.867Diğer17.847 8.776 3.298 2.029KARŞILIK GİDERLERİ-19.949 -48.243 -7.260 -15.865Özel Karşılıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları21 -19.169 -47.879 -6.637 -15.698Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-780 -364 -623 -167DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -14.042 -24.536 -5.039 -17.811Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-219 -227 -219 1.593Kambiyo İşlemleri Zararı-13.656 -24.309 -4.653 -19.404Diğer-167 0 -167 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.889 22.121 37.582 14.355BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.889 22.121 37.582 14.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -9.894 -4.650 -1.541 -3.222Cari Vergi Karşılığı0 378 0 378Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.894 -5.028 -1.541 -3.600Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)64.995 17.471 36.041 11.133DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI64.995 17.471 36.041 11.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları64.995 17.471 36.041 11.133Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,81754700 0,21976100 0,45334600 0,14003800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı67.417 22.028Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri253.249 115.703Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-174.546 -83.257Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.770 5.409Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.3 1.621 3.085Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-28.661 -23.462Ödenen Vergiler-45 -67Diğer9.029 4.617Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-162.410 -208.076Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-994.056 -332.547Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış426 10.177Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)14.924 2.885Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)4.902 1.359Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)815.024 133.176Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.630 -23.126Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-94.993 -186.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller1 -40Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller18 20Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -3.347 -3.721Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.328 -3.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.049.014 193.636Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-916.953 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.995 -1.412Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit130.066 192.224Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.490 3.260Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)36.235 5.695Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.405 11.842Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 48.640 17.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)64.995 17.471 36.041 11.133DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.995 17.471 36.041 11.133Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 4.736 45.845 50.581 2.258 10.147 12.405GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 39.072 10 39.082 39.661 9 39.670TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 9 0 9 1.921 0 1.921GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 2.770.047 1.018.381 3.788.428 2.081.449 707.398 2.788.847Faktoring Alacakları6.1 2.765.779 1.019.027 3.784.806 2.086.089 708.240 2.794.329İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.378.374 250.529 1.628.903 1.010.724 163.041 1.173.765Diğer Faktoring Alacakları1.387.405 768.498 2.155.903 1.075.365 545.199 1.620.564Takipteki Alacaklar6.2 81.567 15.751 97.318 118.959 13.281 132.240Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -77.299 -16.397 -93.696 -123.599 -14.123 -137.722ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 8.175 8.175 5.054 5.054MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 11.097 11.097 11.244 11.244YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 45 45 3.420 3.420ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 33.767 33.767 43.661 43.661DİĞER AKTİFLER10 11.751 525 12.276 5.788 542 6.330ARA TOPLAM2.878.699 1.064.761 3.943.460 2.194.456 718.096 2.912.552SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI2.878.710 1.064.761 3.943.471 2.194.467 718.096 2.912.563YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.937.730 977.232 2.914.962 1.449.664 638.026 2.087.690FAKTORİNG BORÇLARI6.1 565 17.645 18.210 639 2.647 3.286KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 7.779 0 7.779 3.716 1.156 4.872İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 701.342 0 701.342 582.026 582.026GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 219 219 252 0 252KARŞILIKLAR14 11.337 1.153 12.490 12.425 737 13.162Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 10.241 0 10.241 10.758 0 10.758Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar14.2 1.096 1.153 2.249 1.667 737 2.404CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 6.593 3.291 9.884 5.565 2.120 7.685ARA TOPLAM2.665.565 999.321 3.664.886 2.054.287 644.686 2.698.973SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR16 278.585 0 278.585 213.590 213.590Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.170 -1.170 -1.170 -1.170Kar Yedekleri135.260 135.260 85.110 85.110Yasal Yedekler13.354 13.354 10.757 10.757Olağanüstü Yedekler121.906 121.906 74.353 74.353Kar veya Zarar64.995 64.995 50.150 50.150Dönem Net Kâr veya Zararı64.995 64.995 50.150 50.150YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.944.150 999.321 3.943.471 2.267.877 644.686 2.912.563Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ938.216 847.647 1.785.863 976.463 586.068 1.562.531RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.484.468 77.751 1.562.219 1.369.693 82.358 1.452.051ALINAN TEMİNATLAR25.1 57.260 40.964.838 41.022.098 78.474 33.121.183 33.199.657VERİLEN TEMİNATLAR25.2 623.528 56 623.584 674.485 16.429 690.914TAAHHÜTLER25.3 40.580 40.580 39.787 39.787Cayılamaz Taahhütler40.580 40.580 39.787 39.787TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.4 35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046Alım Satım Amaçlı İşlemler35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046Swap Alım Satım İşlemleri35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046EMANET KIYMETLER25.5 1.704.160 274.457 1.978.617 1.336.686 228.349 1.565.035NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.883.225 42.199.570 47.082.795 4.524.389 34.080.632 38.605.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963258BIST