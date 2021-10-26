***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)168 35.484 35.652Kar Dağıtımı8.408 -8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 -8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 168 85.110 35.484 199.636Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)95.925 95.925Kar Dağıtımı50.150 -50.150Yedeklere Aktarılan Tutarlar50.150 -50.150Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 135.260 95.925 309.515Sunum Para Birimi