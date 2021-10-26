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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.10.2021 18:10



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168 35.484 35.652
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 168 85.110 35.484 199.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.925 95.925
Kar Dağıtımı
50.150 -50.150
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
50.150 -50.150
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 135.260 95.925 309.515


Sunum Para Birimi
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 2.960.694 % 9,65  
ZRGYO 1,82 52.255.594 % 9,64  
SEKUR 20,70 36.883.791 % 8,04  
JANTS 63,15 122.227.534 % 7,67  
MAKTK 3,57 72.986.962 % 6,89  
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12:19 Alış Satış %  
Dolar 9,5389 9,5432 % 0,08  
Euro 11,0715 11,0832 % 0,15  
Sterlin 13,0185 13,0838 % -0,56  
Frank 10,3193 10,3815 % -0,11  
Riyal 2,5279 2,5405 % -0,31  
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12:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -4,32  
Altın Gr. 546 546 -4,07  
Cumhuriyet 3.602 3.656 -9,00  
Tam 3.586 3.676 -4,53  
Yarım 1.733 1.778 -2,19  
Çeyrek 869 889 -1,09  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 -0,21  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,10  
B. Petrol 84,56 84,56 -1,09  
Seans Raporu 12:19
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