***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.10.2021 18:10
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168 35.484 35.652
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 168 85.110 35.484 199.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.925 95.925
Kar Dağıtımı
50.150 -50.150
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
50.150 -50.150
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 135.260 95.925 309.515
Sunum Para Birimi
12:191.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:199,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:1911,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0162
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:19546,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,44
|Açılış
|: 546,49
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:19
|HEDEF
|2,84
|2.960.694
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.255.594
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,70
|36.883.791
|% 8,04
|
|JANTS
|63,15
|122.227.534
|% 7,67
|
|MAKTK
|3,57
|72.986.962
|% 6,89
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,05
|779.345
|% -3,80
|
|IZTAR
|23,56
|2.364.191
|% -3,76
|
|BERA
|9,82
|144.518.250
|% -3,73
|
|ATLAS
|1,29
|2.367.040
|% -3,73
|
|GARAN
|9,44
|1.348.329.620
|% 2,16
|
|EREGL
|19,59
|701.168.649
|% -2,05
|
|ASELS
|16,42
|576.129.556
|% -3,24
|
|AKBNK
|5,72
|564.827.573
|% 2,51
|
|BIMAS
|62,60
|548.669.700
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,63
|427.844.294
|% 1,15
|
|GARAN
|9,44
|1.348.329.620
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,97
|241.044.748
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,72
|564.827.573
|% 2,51
|
|GLYHO
|1,95
|125.445.154
|% 2,09
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5389
|9,5432
|% 0,08
|
|Euro
|11,0715
|11,0832
|% 0,15
|
|Sterlin
|13,0185
|13,0838
|% -0,56
|
|Frank
|10,3193
|10,3815
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5279
|2,5405
|% -0,31
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,32
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-4,53
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-2,19
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,09
|