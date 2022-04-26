***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Yeni Bakiye79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.954 28.954Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 85.110 79.104 242.544Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106Yeni Bakiye79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.821 66.821Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.590 135.260 198.757 411.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 242.821 131.150FAKTORİNG GELİRLERİ242.821 131.150Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler234.781 126.766İskontolu135.834 66.066Diğer98.947 60.700Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.040 4.384İskontolu3.683 2.109Diğer4.357 2.275FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -136.195 -84.424Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-95.457 -72.218Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-309 -114İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-39.088 -11.947Diğer Faiz Giderleri-11 -4Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.330 -141BRÜT KAR (ZARAR)106.626 46.726ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -18.005 -17.486Personel Giderleri-11.597 -7.603Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-483 -496Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-5.855 -9.375Diğer-70 -12BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)88.621 29.240DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 19.027 29.759Bankalardan Alınan Faizler1.768 364Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 1.025Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 443Türev Finansal İşlemler Karı0 843Kambiyo İşlemleri Karı6.943 12.535Diğer10.316 14.549KARŞILIK GİDERLERİ-17.774 -12.689Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-11.406 -12.532Genel Karşılıklar0 0Diğer-6.368 -157DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -2.887 -9.003Kambiyo İşlemleri Zararı-2.887 -9.003NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.987 37.307BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.987 37.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -20.166 -8.353Cari Vergi Karşılığı-23.665 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -8.353Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.499 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)66.821 28.954DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI66.821 28.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları66.821 28.954Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 0,84051600 0,36420100SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı122.261 78.647Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri214.209 142.509Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-76.068 -66.322Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.753 3.582Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3 4.322 1.061Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.516 -16.766Ödenen Vergiler8 -17.146 -18Diğer6.707 14.601Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-494.198 211.267Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-569.540 -253.063Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.547 -3.609Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)6.010 15.096Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)681 -67Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)75.003 502.345Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.805 -49.435Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-371.937 289.914YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-10 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3 17Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 937Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1 0Diğer7 -1.308 -1.447Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.316 -493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit576.274 321.955Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-284.301 -584.939İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-822 -751Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit291.151 -263.735Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.497 2.736Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-79.605 28.422Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.602 12.405Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 34.997 40.827Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)66.821 28.954DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.821 28.954Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 56.317 31.478 87.795 130.623 22.319 152.942GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 16 16 0 15 15TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.141.334 1.584.251 4.725.585 2.837.932 1.308.255 4.146.187Faktoring Alacakları5.1 3.143.086 1.585.265 4.728.351 2.838.707 1.309.190 4.147.897İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.947.380 373.049 2.320.429 1.695.813 354.997 2.050.810Diğer Faktoring Alacakları1.195.706 1.212.216 2.407.922 1.142.894 954.193 2.097.087Takipteki Alacaklar5.2 47.266 21.738 69.004 49.136 19.567 68.703Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -49.018 -22.752 -71.770 -49.911 -20.502 -70.413ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.661 0 6.661 6.921 0 6.921MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 10.605 0 10.605 11.058 0 11.058YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 32.090 0 32.090 28.591 0 28.591DİĞER AKTİFLER9 13.232 499 13.731 9.407 777 10.184ARA TOPLAM3.260.239 1.616.244 4.876.483 3.024.532 1.331.366 4.355.898SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI3.260.250 1.616.244 4.876.494 3.024.543 1.331.366 4.355.909YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 1.882.514 1.562.144 3.444.658 2.052.733 1.297.214 3.349.947FAKTORİNG BORÇLARI5.1 2.715 21.496 24.211 2.163 16.038 18.201TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR11 6.666 0 6.666 6.807 0 6.807İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 914.830 0 914.830 583.768 0 583.768GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR13 20.190 10.354 30.544 20.573 5.349 25.922Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.1 15.380 0 15.380 15.158 0 15.158Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.2 4.810 10.354 15.164 5.415 5.349 10.764CARİ VERGİ BORCU8 23.697 0 23.697 17.179 0 17.179ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 10.718 9.243 19.961 7.467 1.512 8.979ARA TOPLAM2.861.330 1.603.237 4.464.567 2.690.690 1.320.113 4.010.803SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR15 411.927 411.927 345.106 345.106Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.590 -1.590 -1.590 -1.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri135.260 135.260 135.260 135.260Yasal Yedekler13.354 13.354 13.354 13.354Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler121.906 121.906 121.906 121.906Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar198.757 198.757 131.936 131.936Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı131.936 131.936 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı66.821 66.821 131.936 131.936YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.273.257 1.603.237 4.876.494 3.035.796 1.320.113 4.355.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.147.535 1.214.834 2.362.369 978.398 1.171.565 2.149.963RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.640.120 178.197 1.818.317 1.543.465 107.550 1.651.015TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR24.1 177.203 58.502.153 58.679.356 171.098 57.902.601 58.073.699VERİLEN TEMİNATLAR24.2 870.010 0 870.010 620.150 85 620.235TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER24.3 2.200.064 460.380 2.660.444 1.852.969 425.624 2.278.593NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.034.932 60.355.564 66.390.496 5.166.080 59.607.425 64.773.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023993BIST