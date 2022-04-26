***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.04.2022 18:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.954 28.954
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 85.110 79.104 242.544
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Yeni Bakiye
79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.821 66.821
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.590 135.260 198.757 411.927
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 242.821 131.150
FAKTORİNG GELİRLERİ
242.821 131.150
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
234.781 126.766
İskontolu
135.834 66.066
Diğer
98.947 60.700
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.040 4.384
İskontolu
3.683 2.109
Diğer
4.357 2.275
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -136.195 -84.424
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-95.457 -72.218
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-309 -114
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-39.088 -11.947
Diğer Faiz Giderleri
-11 -4
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.330 -141
BRÜT KAR (ZARAR)
106.626 46.726
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -18.005 -17.486
Personel Giderleri
-11.597 -7.603
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-483 -496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.855 -9.375
Diğer
-70 -12
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
88.621 29.240
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 19.027 29.759
Bankalardan Alınan Faizler
1.768 364
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 1.025
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 443
Türev Finansal İşlemler Karı
0 843
Kambiyo İşlemleri Karı
6.943 12.535
Diğer
10.316 14.549
KARŞILIK GİDERLERİ
-17.774 -12.689
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-11.406 -12.532
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-6.368 -157
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -2.887 -9.003
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.887 -9.003
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.987 37.307
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.987 37.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -20.166 -8.353
Cari Vergi Karşılığı
-23.665 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -8.353
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.499 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.821 28.954
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
66.821 28.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.821 28.954
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 0,84051600 0,36420100
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
122.261 78.647
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
214.209 142.509
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-76.068 -66.322
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.753 3.582
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3 4.322 1.061
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.516 -16.766
Ödenen Vergiler
8 -17.146 -18
Diğer
6.707 14.601
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-494.198 211.267
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-569.540 -253.063
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.547 -3.609
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
6.010 15.096
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
681 -67
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
75.003 502.345
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.805 -49.435
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-371.937 289.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-10 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 937
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1 0
Diğer
7 -1.308 -1.447
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.316 -493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
576.274 321.955
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-284.301 -584.939
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-822 -751
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
291.151 -263.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.497 2.736
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-79.605 28.422
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.602 12.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 34.997 40.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.821 28.954
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.821 28.954
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 56.317 31.478 87.795 130.623 22.319 152.942
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 16 16 0 15 15
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.141.334 1.584.251 4.725.585 2.837.932 1.308.255 4.146.187
Faktoring Alacakları
5.1 3.143.086 1.585.265 4.728.351 2.838.707 1.309.190 4.147.897
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.947.380 373.049 2.320.429 1.695.813 354.997 2.050.810
Diğer Faktoring Alacakları
1.195.706 1.212.216 2.407.922 1.142.894 954.193 2.097.087
Takipteki Alacaklar
5.2 47.266 21.738 69.004 49.136 19.567 68.703
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -49.018 -22.752 -71.770 -49.911 -20.502 -70.413
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.661 0 6.661 6.921 0 6.921
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 10.605 0 10.605 11.058 0 11.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 32.090 0 32.090 28.591 0 28.591
DİĞER AKTİFLER
9 13.232 499 13.731 9.407 777 10.184
ARA TOPLAM
3.260.239 1.616.244 4.876.483 3.024.532 1.331.366 4.355.898
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
3.260.250 1.616.244 4.876.494 3.024.543 1.331.366 4.355.909
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 1.882.514 1.562.144 3.444.658 2.052.733 1.297.214 3.349.947
FAKTORİNG BORÇLARI
5.1 2.715 21.496 24.211 2.163 16.038 18.201
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
11 6.666 0 6.666 6.807 0 6.807
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 914.830 0 914.830 583.768 0 583.768
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
13 20.190 10.354 30.544 20.573 5.349 25.922
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.1 15.380 0 15.380 15.158 0 15.158
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.2 4.810 10.354 15.164 5.415 5.349 10.764
CARİ VERGİ BORCU
8 23.697 0 23.697 17.179 0 17.179
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 10.718 9.243 19.961 7.467 1.512 8.979
ARA TOPLAM
2.861.330 1.603.237 4.464.567 2.690.690 1.320.113 4.010.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 411.927 411.927 345.106 345.106
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.590 -1.590 -1.590 -1.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
135.260 135.260 135.260 135.260
Yasal Yedekler
13.354 13.354 13.354 13.354
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
121.906 121.906 121.906 121.906
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
198.757 198.757 131.936 131.936
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
131.936 131.936 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
66.821 66.821 131.936 131.936
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.273.257 1.603.237 4.876.494 3.035.796 1.320.113 4.355.909
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.147.535 1.214.834 2.362.369 978.398 1.171.565 2.149.963
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.640.120 178.197 1.818.317 1.543.465 107.550 1.651.015
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 177.203 58.502.153 58.679.356 171.098 57.902.601 58.073.699
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 870.010 0 870.010 620.150 85 620.235
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
24.3 2.200.064 460.380 2.660.444 1.852.969 425.624 2.278.593
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.034.932 60.355.564 66.390.496 5.166.080 59.607.425 64.773.505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023993
BIST