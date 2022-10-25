***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 0 0 0 0 -1.170 0 0 0 0 0 0 85.110 0 50.150 0 213.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye79.500 -1.170 85.110 0 50.150 0 213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.925 0 95.925Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.150 0 -50.150 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.150 0 -50.150 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -1.170 0 0 0 0 0 0 135.260 0 95.925 0 309.515Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 0 0 0 0 -1.590 0 0 0 0 0 0 135.260 0 131.936 0 345.106TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye79.500 0 0 0 0 -1.590 0 0 0 0 0 0 135.260 0 131.936 0 345.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 234.911 0 235.010Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.936 0 -131.936 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.936 0 -131.936 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -1.491 0 0 0 0 0 0 267.196 0 234.911 0 580.116Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 870.143 453.985 359.022 168.732FAKTORİNG GELİRLERİ870.143 453.985 359.022 168.732Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler839.008 441.875 346.503 165.315İskontolu479.541 246.539 194.687 96.232Diğer359.467 195.336 151.816 69.083Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar31.135 12.110 12.519 3.417İskontolu16.226 4.149 7.237 632Diğer14.909 7.961 5.282 2.785FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -494.960 -301.237 -201.591 -113.998Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-342.121 -232.524 -128.970 -86.236Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-909 -848 -292 -368İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-145.527 -67.008 -69.113 -26.995Diğer Faiz Giderleri-11 -13 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.392 -844 -3.216 -399BRÜT KAR (ZARAR)375.183 152.748 157.431 54.734ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -65.720 -46.316 -25.155 -14.531Personel Giderleri-43.670 -25.243 -17.232 -8.636Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.892 -1.220 -997 -462Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-20.158 -19.433 -6.926 -5.044Diğer0 -420 0 -389BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)309.463 106.432 132.276 40.203DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 50.317 61.112 13.775 18.461Bankalardan Alınan Faizler6.593 1.385 2.653 480Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 4.455 0 1.713Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 471 0 -56Türev Finansal İşlemler Karı0 3.107 0 2.254Kambiyo İşlemleri Karı28.617 32.777 9.406 13.000Diğer15.107 18.917 1.716 1.070KARŞILIK GİDERLERİ-37.692 -24.301 -10.864 -4.352Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları20 -24.757 -22.543 -6.207 -3.374Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-12.935 -1.758 -4.657 -978DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -12.435 -26.856 -2.244 -12.814Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 -259 0 -92Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -379 0 -160Kambiyo İşlemleri Zararı-12.266 -26.218 -2.167 -12.562Diğer-169 0 -77 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)309.653 116.387 132.943 41.498BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)309.653 116.387 132.943 41.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -74.742 -20.462 -33.281 -10.568Cari Vergi Karşılığı-89.703 -2.621 -38.220 -2.621Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -17.841 0 -7.947Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14.961 0 4.939 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)234.911 95.925 99.662 30.930DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI234.911 95.925 99.662 30.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları234.911 95.925 99.662 30.930Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 2,95485500 1,20660400 1,25361000 0,38905700SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı509.161 245.711Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri837.317 442.964Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-283.820 -197.383Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar31.719 13.583Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3 6.504 2.369Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-53.557 -41.426Ödenen Vergiler8 -51.792 -70Diğer22.790 25.674Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-900.552 -46.934Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.363.443 -909.223Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-51.798 5.888Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)10.813 13.775Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 5.780Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)521.197 842.529Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-17.321 -5.683Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-391.391 198.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -10 -4Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller34 17Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3 0Diğer7 -5.072 -4.921Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.051 -4.908FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.348.513 1.331.604Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.039.241 -1.501.892İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-823 -2.854Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit308.449 -173.142Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.052 3.337Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-80.941 24.064Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.602 12.405Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 33.661 36.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)234.911 95.925 99.662 30.930DİĞER KAPSAMLI GELİRLER99 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar99 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)235.010 95.925 99.662 30.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 85.891 29.217 115.108 130.623 22.319 152.942GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 18 18 0 15 15TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 4.508.326 972.663 5.480.989 2.837.932 1.308.255 4.146.187Faktoring Alacakları5.1 4.510.149 973.149 5.483.298 2.838.707 1.309.190 4.147.897İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.580.433 141.934 2.722.367 1.695.813 354.997 2.050.810Diğer Faktoring Alacakları1.929.716 831.215 2.760.931 1.142.894 954.193 2.097.087Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5.2 51.490 27.565 79.055 49.136 19.567 68.703Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -53.313 -28.051 -81.364 -49.911 -20.502 -70.413ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 5.761 0 5.761 6.921 0 6.921MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 11.037 0 11.037 11.058 0 11.058YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 43.651 0 43.651 28.591 0 28.591DİĞER AKTİFLER9 18.520 256 18.776 9.407 777 10.184ARA TOPLAM4.673.186 1.002.154 5.675.340 3.024.532 1.331.366 4.355.898SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 0 11 11 0 11Satış Amaçlı11 0 11 11 0 11Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.673.197 1.002.154 5.675.351 3.024.543 1.331.366 4.355.909YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 3.021.386 908.948 3.930.334 2.052.733 1.297.214 3.349.947FAKTORİNG BORÇLARI5.1 2.393 26.621 29.014 2.163 16.038 18.201TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR11 5.984 0 5.984 6.807 0 6.807İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 1.038.568 0 1.038.568 583.768 0 583.768GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR13 26.190 11.263 37.453 20.573 5.349 25.922Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.1 17.533 0 17.533 15.158 0 15.158Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.2 8.657 11.263 19.920 5.415 5.349 10.764CARİ VERGİ BORCU8 38.127 0 38.127 17.179 0 17.179ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 14.791 964 15.755 7.467 1.512 8.979ARA TOPLAM4.147.439 947.796 5.095.235 2.690.690 1.320.113 4.010.803SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 580.116 0 580.116 345.106 0 345.106Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 0 79.500Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.491 0 -1.491 -1.590 0 -1.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri267.196 0 267.196 135.260 0 135.260Yasal Yedekler15.900 0 15.900 13.354 0 13.354Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler251.296 0 251.296 121.906 0 121.906Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar234.911 0 234.911 131.936 0 131.936Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı234.911 0 234.911 131.936 0 131.936Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.727.555 947.796 5.675.351 3.035.796 1.320.113 4.355.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.881.908 1.405.036 3.286.944 978.398 1.171.565 2.149.963RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.925.627 122.607 2.048.234 1.543.465 107.550 1.651.015TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR24.1 214.536 69.498.196 69.712.732 171.098 57.902.601 58.073.699VERİLEN TEMİNATLAR24.2 1.314.911 0 1.314.911 620.150 85 620.235TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER24.3 2.109.094 245.634 2.354.728 1.852.969 425.624 2.278.593NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.446.076 71.271.473 78.717.549 5.166.080 59.607.425 64.773.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074130BIST