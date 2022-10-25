***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.10.2022 18:10
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 0 0 0 0 -1.170 0 0 0 0 0 0 85.110 0 50.150 0 213.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 0 50.150 0 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.925 0 95.925
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.150 0 -50.150 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.150 0 -50.150 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -1.170 0 0 0 0 0 0 135.260 0 95.925 0 309.515
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 0 0 0 0 -1.590 0 0 0 0 0 0 135.260 0 131.936 0 345.106
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 -1.590 0 0 0 0 0 0 135.260 0 131.936 0 345.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 234.911 0 235.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.936 0 -131.936 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.936 0 -131.936 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -1.491 0 0 0 0 0 0 267.196 0 234.911 0 580.116
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 870.143 453.985 359.022 168.732
FAKTORİNG GELİRLERİ
870.143 453.985 359.022 168.732
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
839.008 441.875 346.503 165.315
İskontolu
479.541 246.539 194.687 96.232
Diğer
359.467 195.336 151.816 69.083
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.135 12.110 12.519 3.417
İskontolu
16.226 4.149 7.237 632
Diğer
14.909 7.961 5.282 2.785
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -494.960 -301.237 -201.591 -113.998
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-342.121 -232.524 -128.970 -86.236
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-909 -848 -292 -368
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-145.527 -67.008 -69.113 -26.995
Diğer Faiz Giderleri
-11 -13 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.392 -844 -3.216 -399
BRÜT KAR (ZARAR)
375.183 152.748 157.431 54.734
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -65.720 -46.316 -25.155 -14.531
Personel Giderleri
-43.670 -25.243 -17.232 -8.636
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.892 -1.220 -997 -462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-20.158 -19.433 -6.926 -5.044
Diğer
0 -420 0 -389
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
309.463 106.432 132.276 40.203
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 50.317 61.112 13.775 18.461
Bankalardan Alınan Faizler
6.593 1.385 2.653 480
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 4.455 0 1.713
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 471 0 -56
Türev Finansal İşlemler Karı
0 3.107 0 2.254
Kambiyo İşlemleri Karı
28.617 32.777 9.406 13.000
Diğer
15.107 18.917 1.716 1.070
KARŞILIK GİDERLERİ
-37.692 -24.301 -10.864 -4.352
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
20 -24.757 -22.543 -6.207 -3.374
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-12.935 -1.758 -4.657 -978
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -12.435 -26.856 -2.244 -12.814
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 -259 0 -92
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -379 0 -160
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.266 -26.218 -2.167 -12.562
Diğer
-169 0 -77 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
309.653 116.387 132.943 41.498
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
309.653 116.387 132.943 41.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -74.742 -20.462 -33.281 -10.568
Cari Vergi Karşılığı
-89.703 -2.621 -38.220 -2.621
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -17.841 0 -7.947
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.961 0 4.939 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
234.911 95.925 99.662 30.930
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
234.911 95.925 99.662 30.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
234.911 95.925 99.662 30.930
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 2,95485500 1,20660400 1,25361000 0,38905700
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
509.161 245.711
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
837.317 442.964
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-283.820 -197.383
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.719 13.583
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3 6.504 2.369
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.557 -41.426
Ödenen Vergiler
8 -51.792 -70
Diğer
22.790 25.674
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-900.552 -46.934
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.363.443 -909.223
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-51.798 5.888
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10.813 13.775
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 5.780
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
521.197 842.529
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-17.321 -5.683
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-391.391 198.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -10 -4
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
34 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3 0
Diğer
7 -5.072 -4.921
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.051 -4.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.348.513 1.331.604
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.039.241 -1.501.892
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-823 -2.854
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
308.449 -173.142
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.052 3.337
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-80.941 24.064
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.602 12.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 33.661 36.469
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
234.911 95.925 99.662 30.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
99 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
235.010 95.925 99.662 30.930
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 85.891 29.217 115.108 130.623 22.319 152.942
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 18 18 0 15 15
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 4.508.326 972.663 5.480.989 2.837.932 1.308.255 4.146.187
Faktoring Alacakları
5.1 4.510.149 973.149 5.483.298 2.838.707 1.309.190 4.147.897
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.580.433 141.934 2.722.367 1.695.813 354.997 2.050.810
Diğer Faktoring Alacakları
1.929.716 831.215 2.760.931 1.142.894 954.193 2.097.087
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5.2 51.490 27.565 79.055 49.136 19.567 68.703
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -53.313 -28.051 -81.364 -49.911 -20.502 -70.413
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 5.761 0 5.761 6.921 0 6.921
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 11.037 0 11.037 11.058 0 11.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 43.651 0 43.651 28.591 0 28.591
DİĞER AKTİFLER
9 18.520 256 18.776 9.407 777 10.184
ARA TOPLAM
4.673.186 1.002.154 5.675.340 3.024.532 1.331.366 4.355.898
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 0 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 0 11 11 0 11
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.673.197 1.002.154 5.675.351 3.024.543 1.331.366 4.355.909
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 3.021.386 908.948 3.930.334 2.052.733 1.297.214 3.349.947
FAKTORİNG BORÇLARI
5.1 2.393 26.621 29.014 2.163 16.038 18.201
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
11 5.984 0 5.984 6.807 0 6.807
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 1.038.568 0 1.038.568 583.768 0 583.768
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
13 26.190 11.263 37.453 20.573 5.349 25.922
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.1 17.533 0 17.533 15.158 0 15.158
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.2 8.657 11.263 19.920 5.415 5.349 10.764
CARİ VERGİ BORCU
8 38.127 0 38.127 17.179 0 17.179
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 14.791 964 15.755 7.467 1.512 8.979
ARA TOPLAM
4.147.439 947.796 5.095.235 2.690.690 1.320.113 4.010.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 580.116 0 580.116 345.106 0 345.106
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.491 0 -1.491 -1.590 0 -1.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
267.196 0 267.196 135.260 0 135.260
Yasal Yedekler
15.900 0 15.900 13.354 0 13.354
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.296 0 251.296 121.906 0 121.906
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
234.911 0 234.911 131.936 0 131.936
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
234.911 0 234.911 131.936 0 131.936
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.727.555 947.796 5.675.351 3.035.796 1.320.113 4.355.909
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.881.908 1.405.036 3.286.944 978.398 1.171.565 2.149.963
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.925.627 122.607 2.048.234 1.543.465 107.550 1.651.015
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 214.536 69.498.196 69.712.732 171.098 57.902.601 58.073.699
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 1.314.911 0 1.314.911 620.150 85 620.235
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
24.3 2.109.094 245.634 2.354.728 1.852.969 425.624 2.278.593
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.446.076 71.271.473 78.717.549 5.166.080 59.607.425 64.773.505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074130
BIST