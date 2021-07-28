***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi
28.07.2021 18:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Faktoring A.Ş'nin 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnot açıklamalarını ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952369
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1463
En Düşük
10,0801
18:05496,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 496,21
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5683
|8,5710
|% 0,14
|
|Euro
|10,1286
|10,1354
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8653
|11,9248
|% 0,18
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,96
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
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17:54KARTN
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem