***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Faktoring A.Ş'nin 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnot açıklamalarını ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952369BIST