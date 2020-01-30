***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31/12/2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Dağıtım Tablosu-DipnotDeğişikliğin NedeniTabloda A.NET DÖNEM KARI(1.1-1.2) başlığı altında yer alan 37.624 TL sehven belirtilmiş olup 24.438 TL olarak düzeltilmektedir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar31/12/2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Kar Dağıtım Tablosu'nun A.NET DÖNEM KARI(1.1-1.2) başlığı altında yer alan 37.624 TL sehven belirtilmiş olup, 24.438 TL olarak düzeltilmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815317BIST