***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının tescil edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekli ve 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üye seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,10 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme dokümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İlan _2019.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 53550723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.Toplantı Başkanlığı oluşturulmus ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmistir.2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edilmiştir.2019 yılı Bağımsız denetim kuruluşu raporu müzakere edilmiştir.2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaylanmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş, yönetim kurulu üye seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmiş ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak_30032020.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_1162401585545157817.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 ehazirun_1162401585552150240.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.05.2020 tarihinde tescil edilmişrir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842977BIST