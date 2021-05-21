***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı olağan genel kurul sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Tarihi 21.05.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan_2020.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme dokümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2021 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064028148 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir.2020 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir.Bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir.2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.2020 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi onaylanmıştır.Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmış, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi onaylanmıştır.Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. kabul edilmiştirYönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HazırBulunanlar_21052021_GK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak_21052021_GK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 21.05.2021 Cuma günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937170BIST