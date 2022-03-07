***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 04.04.2022 Tarihinde Yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.03.2022Genel Kurul Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - 2021 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2021 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (EY) kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi11 - Şirket Yönetim kurulu tarafından kabul edilen, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaya sunulması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan _2021.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 04.04.2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007758BIST