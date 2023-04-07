***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin Seçimi8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet_2022.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme dokümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2023 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084014865 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.Genel Kurul Toplantısında1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir..4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunup, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanmıştır.6 - Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçilmiştir8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Garanti Faktoring A.Ş. Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Garanti Faktoring A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133363BIST