***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni7 Ağustos 2020 tarihinde ihracı planlanan bono piyasa koşulları sebebiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866203BIST