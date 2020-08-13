***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.08.2020 11:27
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
13 Ağustos 2020 tarihinde ihracı planlanan bono piyasa koşulları sebebiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868550
BIST
12:451.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:457,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:458,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:45455,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,60
|Açılış
|: 455,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|MSGYO
|4,18
|30.767.019
|% 10,00
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|FADE
|4,23
|6.378.125
|% 9,87
|
|AYES
|7,10
|273.975
|% 9,74
|
|RALYH
|17,74
|6.385.754
|% 8,97
|
|KLGYO
|9,31
|39.070.545
|% -9,96
|
|HALKS
|3,32
|40.003
|% -8,29
|
|RTALB
|44,82
|307.450.956
|% -6,04
|
|MEGAP
|3,30
|377.871
|% -5,71
|
|MEGAP
|3,30
|377.871
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,03
|380.846.351
|% -0,49
|
|RTALB
|44,82
|307.450.956
|% -6,04
|
|ODAS
|2,56
|274.996.007
|% 1,19
|
|PGSUS
|48,90
|162.141.077
|% -2,00
|
|CEMAS
|1,62
|158.678.061
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,03
|380.846.351
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|274.996.007
|% 1,19
|
|CEMAS
|1,62
|158.678.061
|% 0,62
|
|OSTIM
|3,04
|44.292.391
|% 2,01
|
|TRGYO
|3,84
|48.941.624
|% 2,40
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3351
|7,3387
|% 0,07
|
|Euro
|8,6807
|8,6918
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5725
|9,6205
|% 0,47
|
|Frank
|8,0342
|8,0826
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|14,18
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|-0,05
|