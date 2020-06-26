Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

26.06.2020 13:56
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde ve toplam 819.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep edilen ihraç belgesi, SPK' nın 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı toplantısında, Şirketimizin nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ve ihraç tavanının 619.000.000 TL olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 619.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853097


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:45114.866
Değişim :  0,64% |  727,50
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.796
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 80.385.222 % 9,94  
EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
AYEN 5,33 164.379.177 % 9,90  
SARKY 6,90 29.479.477 % 9,87  
DAGI 6,69 35.058.303 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4651 8,5076 % -0,26  
Frank 7,2052 7,2486 % 0,09  
Riyal 1,8218 1,8310 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -2,88  
Altın Gr. 389 389 -0,07  
Cumhuriyet 2.579 2.618 77,80  
Tam 2.592 2.603 -3,70  
Yarım 1.259 1.273 -1,80  
Çeyrek 630 637 -0,90  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,03  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
B. Petrol 40,95 40,95 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru