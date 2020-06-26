***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde ve toplam 819.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep edilen ihraç belgesi, SPK' nın 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı toplantısında, Şirketimizin nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ve ihraç tavanının 619.000.000 TL olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 619.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853097BIST