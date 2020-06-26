***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
26.06.2020 13:56
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 819.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep edilen ihraç belgesi, SPK' nın 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı toplantısında, Şirketimizin nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ve ihraç tavanının 619.000.000 TL olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 619.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853097
BIST
15:45114.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 727,50
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:456,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:457,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:45387,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,93
|Açılış
|: 387,86
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.385.222
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.379.177
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.477
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.058.303
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.453.128
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,18
|230.875.444
|% -5,83
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,14
|1.465.607
|% -4,54
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% -0,26
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|77,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,80
|
|Çeyrek
|630
|637
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,10
|
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