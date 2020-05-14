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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.05.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 819.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.05.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 819.000.000.- TL (SekizYüzOnDokuzMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan Bono ve/veya Tahvillerin vadesinin 3-24 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek Bono ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/Bono ihraç vadesine göre değişecek 70-150 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesini ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Nazan Özdemir Birim Müdürü, Seraygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845004


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YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
ISBIR 673,30 233.305 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4701 8,5126 % -0,47  
Frank 7,1261 7,1690 % -0,27  
Riyal 1,8488 1,8581 % -0,12  
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Altın Ons 1.726 1.727 10,04  
Altın Gr. 384 385 -0,62  
Cumhuriyet 2.472 2.515 -3,10  
Tam 2.545 2.581 -3,10  
Yarım 1.242 1.262 -1,50  
Çeyrek 621 631 -0,70  
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