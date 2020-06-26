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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.06.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin yurt içinde ve toplam 819.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep edilen ihraç belgesi, SPK' nın 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı toplantısında, Şirketimizin nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ve ihraç tavanının 619.000.000 TL olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 619.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 819.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep edilen ihraç belgesi, SPK' nın 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı toplantısında, Şirketimizin nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ve ihraç tavanının 619.000.000 TL olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 619.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklama ek dokümanlarında yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GF-İhraçBelgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853095


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