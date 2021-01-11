***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2021 14:22
toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 322.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmıştır. Aynı toplantıda, 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 619.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 38.105 TL'lik kısmın iptal edilmesi talebi de olumlu karşılanmıştır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_GARFA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899853
BIST
15:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
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1.557
En Düşük
1.537
15:377,4453
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 441,31
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
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445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FROTO
|148,50
|217.337.997
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|90.670.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
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|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|37.089.519
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,40
|2.642.987.683
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|848.101.925
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.951.573
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|519.497.750
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.676.288
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|678.205.773
|% 1,14
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4453
|% 0,98
|
|Euro
|9,0588
|9,0651
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,9970
|10,0471
|% 0,26
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,91
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
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|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
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|B. Petrol
|55,34
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