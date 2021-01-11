***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 322.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmıştır. Aynı toplantıda, 25.06.2020 tarih ve 38/795 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 619.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 38.105 TL'lik kısmın iptal edilmesi talebi de olumlu karşılanmıştır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_GARFA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899853BIST