***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.03.2021 17:25
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 745.000.000.- TL (YediYüzKırkBeşMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916551
BIST
17:271.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,71
|Açılış
|: 1.542
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|Önceki Kapanış
|: 1.530
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En Düşük
1.535
17:277,6028
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,6300
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|Önceki Kapanış
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7,7829
En Düşük
7,5956
17:279,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
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|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2271
En Düşük
9,0440
17:27420,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 420,54
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|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SASA
|42,24
|896.189.675
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.429
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.955.184
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.549.928
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.613.300
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.690.469
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.948.565
|% -9,01
|
|GARAN
|9,01
|2.034.699.176
|% 0,11
|
|THYAO
|14,96
|1.601.298.553
|% 2,12
|
|PETKM
|6,23
|1.302.888.279
|% 0,00
|
|SISE
|7,66
|930.311.245
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|896.189.675
|% 10,00
|
|GARAN
|9,01
|2.034.699.176
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.302.888.279
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|435.859.084
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|930.311.245
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,37
|877.995.331
|% 1,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5977
|7,6028
|% -1,93
|
|Euro
|9,0428
|9,0508
|% -1,58
|
|Sterlin
|10,5687
|10,6217
|% -0,89
|
|Frank
|8,1571
|8,2062
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0271
|2,0373
|% -1,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|36,02
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:27
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 1.46 ) 1, 360
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, SRVGY, MSGYO, EMKEL, VKFYO, IZFAS, TRILC, SNGYO, SANEL, FADE
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, VAKFN, YAYLA, ISGSY