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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2021 14:17
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 903.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.12.2021 tarihli yazısında, Kurul' un 16.12.2021 tarih ve 65/1837 sayılı toplantısında? 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 842.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 10.185.000 TL'lik kısmın iptal edilmesi talebinin olumlu karşılanması suretiyle, 903.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 903.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki duyuru ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 16.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984642


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