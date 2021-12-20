***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 903.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 17.12.2021 tarihli yazısında, Kurul' un 16.12.2021 tarih ve 65/1837 sayılı toplantısında? 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 842.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 10.185.000 TL'lik kısmın iptal edilmesi talebinin olumlu karşılanması suretiyle, 903.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 903.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki duyuru ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi 16.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984642BIST