***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.176.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarGaranti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin Türk Lirası cinsinden, 3.176.000.000 TL - (Üç Milyar Yüz Yetmiş Altı Milyon Türk Lirası) tutara kadar, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112925BIST