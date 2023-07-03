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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.07.2023 11:19
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024

Ek Açıklamalar
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 10.02.2023 tarihli ve 2023/005 sayılı kararı ile 3.176.000.000,00TL (ÜçMilyarYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/725 sayılı toplantısında ve Kurulu'nun 36/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 500.000.000,00 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) Nominal ihraç tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur. İlgili İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac_belgesi_23062023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163329


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