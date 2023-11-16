***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.11.2023 17:44
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.476.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2024
Ek Açıklamalar
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 16.08.2023 tarihli ve 2023/040 sayılı kararı ile 5.476.000.000,00TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 71/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 5.476.000.000,00 TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal ihraç tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 15112023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218482
BIST