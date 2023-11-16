***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.476.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2024Ek Açıklamalarİlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 16.08.2023 tarihli ve 2023/040 sayılı kararı ile 5.476.000.000,00TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 71/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 5.476.000.000,00 TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal ihraç tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi 15112023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218482BIST