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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı kar dağıtımının olağan genel kurulda görüşülmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 0 0
B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. 30.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantasında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 79.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.203.018,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.031.078,66 31.031.078,66
4. Vergiler ( - ) 6.592.651,28 0
5. Net Dönem Kârı 24.438.427,38 31.031.078,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.551.553,93 1.551.553,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.886.873,45 29.479.524,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 78.800 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.965.673,45 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 22.886.873,45 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
2019 yılı olağan genel kurul toplantısında kara bağlamak üzere,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasına karar verlmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833401


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