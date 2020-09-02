***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 09:25
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunun ardından 01 Eylül 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.
Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli YP B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP B
Uzun Vadeli TL BB-/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL B
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan
Destek 4
Garanti BBVA Factoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında ulaşılabilmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872823
BIST
10:401.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:407,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:408,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:40464,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.035.102
|% 9,98
|
|PKENT
|1.131,00
|3.689.526
|% 9,97
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|19.752.033
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|22.458.527
|% -9,02
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,16
|242.927.647
|% 6,95
|
|GSRAY
|3,27
|224.938.596
|% 3,15
|
|BJKAS
|3,27
|191.813.201
|% 5,48
|
|SISE
|6,22
|181.656.525
|% 0,32
|
|TURSG
|6,26
|177.047.972
|% 5,21
|
|GSRAY
|3,27
|224.938.596
|% 3,15
|
|BJKAS
|3,27
|191.813.201
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,77
|52.612.117
|% 0,57
|
|SISE
|6,22
|181.656.525
|% 0,32
|
|TURSG
|6,26
|177.047.972
|% 5,21
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7558
|8,7598
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8052
|9,8544
|% -0,23
|
|Frank
|8,0545
|8,1030
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-9,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|
Seans Raporu
10:40
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10:52
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 77 kaybederek (% -0.08 ) 997
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10:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BALAT, TEKTU, TKURU, ANACM, YONGA, EMNIS, ETILR
-
10:52
FENER, PKENT, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında