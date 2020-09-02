***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunun ardından 01 Eylül 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Uzun Vadeli YP B+/ Negatif GörünümKısa Vadeli YP BUzun Vadeli TL BB-/ Negatif GörünümKısa Vadeli TL BUzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü DurağanDestek 4Garanti BBVA Factoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında ulaşılabilmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872823BIST