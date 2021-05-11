***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2021 09:48
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Mayıs 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla. Fitch Rating (10 Mayıs 2021)
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
BB-/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
Destek
4
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936116
BIST
10:301.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,58
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:308,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3010,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:30489,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 489,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:29
|AYES
|24,50
|360.518
|% 12,06
|
|CEMAS
|1,32
|105.319.346
|% 10,00
|
|INVEO
|142,70
|51.735.060
|% 8,11
|
|IHGZT
|1,67
|6.853.080
|% 6,37
|
|DOAS
|30,14
|64.790.786
|% 5,83
|
|VAKFN
|12,60
|3.987.194
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|ULUSE
|58,25
|325.402
|% -4,43
|
|NUHCM
|54,10
|4.660.537
|% -4,16
|
|KRDMD
|8,74
|292.124.027
|% 0,34
|
|GARAN
|7,72
|224.033.662
|% -1,40
|
|THYAO
|13,31
|209.977.680
|% -0,45
|
|PETKM
|6,62
|204.229.254
|% 0,15
|
|KOZAL
|128,60
|173.574.774
|% 0,08
|
|CEMAS
|1,32
|105.319.346
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,92
|82.167.099
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,74
|292.124.027
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,14
|69.293.737
|% -0,47
|
|PETKM
|6,62
|204.229.254
|% 0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3012
|8,3046
|% 0,39
|
|Euro
|10,1043
|10,1105
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6909
|11,7496
|% 0,37
|
|Frank
|9,1623
|9,2175
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,30
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,87
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|