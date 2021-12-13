***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL ve YP görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla. Fitch Rating (10 Aralık 2021)Güncel NotlarUzun Vadeli YPB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB-/ Negatif GörünümKısa Vadeli TLUzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)DestekUzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982901BIST