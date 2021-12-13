***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 15:41
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL ve YP görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla. Fitch Rating (10 Aralık 2021)
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
BB-/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
Destek
4
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982901
BIST
15:562.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,36
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
15:5614,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3138
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
15:5616,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3613
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
15:56837,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 18,11
|Açılış
|: 837,73
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler15:56
|PKENT
|5.512,10
|4.144.895
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.043.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.291.759
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.426.780
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.167.466
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.282.233
|% -6,90
|
|THYAO
|24,12
|3.943.294.256
|% 6,82
|
|GARAN
|12,16
|3.031.306.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,75
|2.642.139.612
|% 0,51
|
|SISE
|16,30
|2.236.732.374
|% -1,75
|
|YKBNK
|3,87
|1.722.637.494
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|1.326.201.993
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,87
|1.722.637.494
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|737.227.617
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|424.379.379
|% -1,59
|
|GARAN
|12,16
|3.031.306.128
|% 0,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6993
|14,7101
|% 2,18
|
|Euro
|16,5561
|16,5739
|% 2,23
|
|Sterlin
|19,4576
|19,5552
|% 2,54
|
|Frank
|15,8516
|15,9471
|% 2,21
|
|Riyal
|3,9120
|3,9316
|% 2,26
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,93
|
|Altın Gr.
|836
|836
|16,37
|
|Cumhuriyet
|5.549
|5.633
|141,00
|
|Tam
|5.524
|5.668
|145,11
|
|Yarım
|2.670
|2.742
|70,20
|
|Çeyrek
|1.339
|1.371
|34,86
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,15
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,70
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11EUKYO
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 116 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 14 artarak (% 1.06 ) 2, 394
-
16:10XU100
Endeks 2, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 39, 154.00 milyon TL de
-
16:10ANGEN
Yüzde 6.15 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 173, 820 adet işlem
-
16:08SELVA
Yüzde 4.24 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 205, 128 adet işlem