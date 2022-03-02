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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.03.2022 10:14
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Görünüm Negatif olarak teyit edilmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla.     Fitch Rating (25 Şubat 2022)
       
Güncel Notlar

    Uzun   Vadeli YP
    B/ Negatif  Görünüm

    Kısa   Vadeli YP
    B

    Uzun   Vadeli TL
    B+/ Negatif  Görünüm

    Kısa   Vadeli TL
    B

          Uzun  Vadeli  Ulusal Notu
Uzun   Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Destek
Hissedar Desteği (Yeni)
          AA(tur)
Durağan
-
b






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006399


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UFUK 19,47 307.120 % 6,34  
LIDFA 4,38 121.173 % 6,05  
MERIT 31,00 3.800.007 % 5,80  
MMCAS 2,59 13.131 % 5,71  
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Sterlin 18,6101 18,7035 % 0,84  
Frank 15,2221 15,3138 % 1,03  
Riyal 3,7346 3,7533 % 1,18  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -6,33  
Altın Gr. 875 875 5,68  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,38  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,07  
B. Petrol 112 112 6,59  
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