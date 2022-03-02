***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.03.2022 10:14
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Görünüm Negatif olarak teyit edilmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla. Fitch Rating (25 Şubat 2022)
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Destek
Hissedar Desteği (Yeni)
AA(tur)
Durağan
-
b
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006399
BIST
10:091.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.976
En Düşük
1.962
10:0914,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1677
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
10:0915,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1529
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:09875,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,07
|Açılış
|: 875,04
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:09
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|UFUK
|19,47
|307.120
|% 6,34
|
|LIDFA
|4,38
|121.173
|% 6,05
|
|MERIT
|31,00
|3.800.007
|% 5,80
|
|MMCAS
|2,59
|13.131
|% 5,71
|
|KARYE
|15,87
|7.794.394
|% -8,16
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|7.900.773
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,40
|358.533.904
|% 1,14
|
|THYAO
|25,10
|169.691.602
|% -0,63
|
|ASELS
|23,20
|149.721.565
|% -3,33
|
|EREGL
|32,90
|146.852.280
|% -0,84
|
|TUPRS
|195,50
|84.694.477
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,40
|358.533.904
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,00
|19.518.781
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,61
|34.280.836
|% -0,55
|
|ODAS
|1,30
|11.559.935
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|11.465.992
|% -0,76
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0512
|14,0633
|% 1,21
|
|Euro
|15,5947
|15,6597
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,6101
|18,7035
|% 0,84
|
|Frank
|15,2221
|15,3138
|% 1,03
|
|Riyal
|3,7346
|3,7533
|% 1,18
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-6,33
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,59
|