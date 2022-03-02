***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Görünüm Negatif olarak teyit edilmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Saygılarımızla. Fitch Rating (25 Şubat 2022)Güncel NotlarUzun Vadeli YPB/ Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli TLUzun Vadeli Ulusal NotuUzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDestekHissedar Desteği (Yeni)AA(tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006399BIST