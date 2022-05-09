***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027813BIST