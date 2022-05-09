***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.05.2022 16:41
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027813
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1530
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1913
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9725
En Düşük
15,7132
18:05903,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,24
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|RNPOL
|14,40
|23.962.389
|% -3,94
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|SMRTG
|22,52
|316.147.811
|% 9,96
|
|PGSUS
|133,70
|272.327.716
|% 0,30
|
|BERA
|10,72
|162.856.935
|% -2,10
|
|ODAS
|2,48
|159.872.775
|% -1,59
|
|MOBTL
|1,73
|46.722.466
|% 1,17
|
|HUNER
|3,21
|60.758.400
|% 2,88
|
|IHLGM
|0,77
|14.214.015
|% 1,32
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|DGNMO
|2,41
|36.707.195
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0596
|15,0980
|% 1,02
|
|Euro
|15,9059
|15,9655
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,5475
|18,6405
|% 0,90
|
|Frank
|15,1341
|15,2253
|% 0,55
|
|Riyal
|4,0123
|4,0324
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-22,02
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK