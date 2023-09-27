***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun görünümünün Negatif 'ten Durağan'a revize edilmesini takiben, 26 Eylül 2023 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B"de sabit bırakmış, görünümü ise Negatif 'ten Durağan'a revize etmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197656BIST