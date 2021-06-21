Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.06.2021 10:47



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında 22.06.2021 tarihine kadar geçerli olan sözleşme, 21.06.2021 - 21.06.2022 tarihleri arasında 1 yıl geçerli olacak şekilde bugün itibarıyla imzalanarak yenilenmiştir.
Saygılarımızla.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943304


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:381.387
Değişim :  -0,27% |  -3,76
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.378
BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 10,12 7.643.596 % 10,00  
TKURU 153,10 4.946.433 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.272.459 % 9,96  
EUKYO 8,67 8.247.975 % 9,75  
VAKFN 9,47 108.479.942 % 8,35  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Dolar 8,7688 8,7707 % 0,38  
Euro 10,4368 10,4419 % 0,71  
Sterlin 12,1127 12,1734 % 0,70  
Frank 9,4717 9,5288 % 0,44  
Riyal 2,3293 2,3410 % 0,28  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 19,32  
Altın Gr. 502 502 6,42  
Cumhuriyet 3.326 3.376 32,00  
Tam 3.309 3.393 31,74  
Yarım 1.599 1.641 15,36  
Çeyrek 802 821 7,67  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 0,19  
Gümüş Gr. 7,32 7,32 0,07  
B. Petrol 73,58 73,58 0,07  
Seans Raporu 13:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru