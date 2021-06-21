***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.06.2021 10:47
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında 22.06.2021 tarihine kadar geçerli olan sözleşme, 21.06.2021 - 21.06.2022 tarihleri arasında 1 yıl geçerli olacak şekilde bugün itibarıyla imzalanarak yenilenmiştir.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943304
BIST
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|OZBAL
|10,12
|7.643.596
|% 10,00
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|TKURU
|153,10
|4.946.433
|% 9,99
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|VKFYO
|6,07
|7.272.459
|% 9,96
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|EUKYO
|8,67
|8.247.975
|% 9,75
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|VAKFN
|9,47
|108.479.942
|% 8,35
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|METUR
|6,39
|59.169.388
|% -10,00
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|BERA
|15,24
|186.079.682
|% -9,98
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|DENGE
|3,31
|266.478
|% -9,81
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|UZERB
|40,86
|578.700
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|BAGFS
|14,20
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|THYAO
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|GARAN
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|EKGYO
|2,10
|378.449.763
|% 1,94
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|KRDMD
|6,81
|328.578.312
|% 0,29
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|EREGL
|18,00
|326.353.831
|% 1,18
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|EKGYO
|2,10
|378.449.763
|% 1,94
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|YKBNK
|2,14
|194.431.531
|% -0,47
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|THYAO
|14,50
|969.611.145
|% -0,28
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|TSKB
|1,28
|82.521.797
|% -2,29
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|GARAN
|8,10
|479.078.564
|% -0,74
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|13:38
|Alış
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|Dolar
|8,7688
|8,7707
|% 0,38
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|Euro
|10,4368
|10,4419
|% 0,71
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|Sterlin
|12,1127
|12,1734
|% 0,70
|
|Frank
|9,4717
|9,5288
|% 0,44
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|Riyal
|2,3293
|2,3410
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|Alış
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|1.784
|1.784
|19,32
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|Altın Gr.
|502
|502
|6,42
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|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|32,00
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|Tam
|3.309
|3.393
|31,74
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|Yarım
|1.599
|1.641
|15,36
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|Çeyrek
|802
|821
|7,67
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|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,19
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|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,07
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|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,07
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