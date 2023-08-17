***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.08.2023 11:17
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/06/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/08/2023
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.' ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 17.08.2023 - 17.08.2024 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,52 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pay sahipleri bölümünden 93,85, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 99,32, Menfaat sahipleri bölümünden 95,71 ve Yönetim Kurulu bölümünden 93,13 puan alınmıştır.
Alınan notun açıklaması
Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığını ifade etmektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur, ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı küçük iyileştirmelere gereksinimi vardır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.garantibbvafactoring.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
93,85 99,32 95,71 93,13 95,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186328
BIST