***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.09.2021 16:38
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3692 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964747
BIST
17:201.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:208,6553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2010,1470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0139
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:20493,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,15
|Açılış
|: 493,74
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:20
|YEOTK
|55,00
|169.481.365
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.985.754
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.354.539
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|12.151.927
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.104.633
|% -9,85
|
|SANFM
|23,14
|10.331.188
|% -7,44
|
|TSGYO
|2,90
|29.613.091
|% -7,35
|
|METRO
|1,41
|36.276.587
|% -7,24
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|TUPRS
|109,60
|748.987.750
|% 1,95
|
|TEZOL
|17,16
|577.989.978
|% -4,35
|
|EREGL
|16,20
|462.207.302
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,39
|406.849.570
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|276.778.007
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|TSKB
|1,19
|89.123.322
|% -1,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6496
|8,6553
|% -0,11
|
|Euro
|10,1412
|10,1470
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,7775
|11,8366
|% -0,19
|
|Frank
|9,3277
|9,3839
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% -0,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,80
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|-0,06
|