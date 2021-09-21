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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

21.09.2021 16:38



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3692 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964747


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Tam 3.250 3.332 18,07  
Yarım 1.571 1.612 8,74  
Çeyrek 788 806 4,37  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 0,21  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 73,86 73,86 -0,06  
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