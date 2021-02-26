***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 18:18
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Şirketimizde Satış ve Pazarlama fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barış Uzmay, Ana hissedarımız T. Garanti Bankası A.Ş.' nin başka bir şirketinde görev almak üzere 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913416
BIST
18:001.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,06
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:007,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1284
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:009,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1174
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
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18:00416,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,31
|Açılış
|: 416,23
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MARTI
|2,53
|101.559.205
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.443.776
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|507.057
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|993.949
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.706.464
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.122.084
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.019.953
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.010.079
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|THYAO
|13,53
|2.433.630.264
|% 1,05
|
|KOZAL
|129,30
|1.826.219.595
|% 0,86
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,20
|1.095.671.963
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,24
|896.430.342
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|463.500.438
|% -3,49
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|KARSN
|4,04
|861.528.850
|% -4,49
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4757
|7,4811
|% 1,75
|
|Euro
|9,0636
|9,0738
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-21,29
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|