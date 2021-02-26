***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Şirketimizde Satış ve Pazarlama fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barış Uzmay, Ana hissedarımız T. Garanti Bankası A.Ş.' nin başka bir şirketinde görev almak üzere 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913416BIST