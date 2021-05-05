***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.05.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,Gülçin İŞCAN'ın, 10.05.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934679BIST