GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6275
|8,6707
|% -0,03
|Frank
|7,1424
|7,1854
|% 0,07
|Riyal
|1,8440
|1,8532
|% 0,59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-4,33
|Altın Gr.
|384
|384
|2,47
|Cumhuriyet
|2.464
|2.525
|21,10
|Tam
|2.532
|2.599
|21,60
|Yarım
|1.232
|1.265
|10,50
|Çeyrek
|618
|632
|5,20
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|0,02
Seans Raporu
- 17:59PNSUT Yüzde 5.95 oranında artışla 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 709, 687 adet işlem
- 17:58OYAYO Yüzde 9.81 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 203 adet işlem
- 17:57EUYO Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 006 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
- 17:55IHLGM Yüzde 4.90 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 372, 905 adet işlem