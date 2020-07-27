***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracı Talep ToplamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.01.2021Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA12118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 28 Temmuz 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 29 Temmuz 2020, vade bitiş tarihi 22 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 177 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862042BIST