Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2020 13:57
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 28 Temmuz 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 29 Temmuz 2020, vade bitiş tarihi 22 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 177 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862042


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:411.196
Değişim :  0,31% |  3,65
Açılış :  1.192  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
1.203 En Düşük
1.192
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 399.862.770 % 10,00  
ATLAS 2,31 1.661.819 % 10,00  
DESA 6,49 17.843.632 % 10,00  
BJKAS 2,86 32.075.931 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.693.599 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7893 8,8334 % 0,62  
Frank 7,4062 7,4508 % -0,03  
Riyal 1,8234 1,8326 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 37,45  
Altın Gr. 427 428 8,80  
Cumhuriyet 2.799 2.823 99,70  
Tam 2.884 2.903 108,70  
Yarım 1.400 1.417 50,00  
Çeyrek 702 709 25,00  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 1,52  
Gümüş Gr. 5,36 5,36 0,34  
B. Petrol 43,31 43,31 -0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru